«عربي الجودو» يستعرض تطوير بطولاته على «طاولة الفجيرة»



الفجيرة (وام)

يعقد الاتحاد العربي للجودو اجتماعه يوم غد في الفجيرة، على هامش فعاليات البطولة العربية لأندية الجودو للفئات العمرية، التي يستضيفها نادي الفجيرة للفنون القتالية، في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري.

ويحضر الاجتماع، مرزوق علي نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري، ومحمد جاسم السجواني الأمين المساعد لاتحاد الإمارات عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي، وعبد الفتاح القيسي الأمين العام للاتحاد، ورؤساء وأعضاء لجان الاتحاد.

ويستعرض الاجتماع تصور اللجنة الفنية حول إعادة النظر في شروط وتعليمات البطولات التي ينظمها الاتحاد، لضمان مشاركة أكبر عدد من الأعضاء، كما يبحث اقتراح لجنة الحكام بإقامة دورات للحكام العرب، لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة، وتطبيق العقوبات والجزاءات، وبحث دور لجنة التعليم والتدريب بإقامة دورات وورش تطويرية للمدربين، ومعسكرات تدريبية على هامش كل بطولة ينظمها الاتحاد.

ويتضمن جدول الأعمال استعراض تصور اللجان، والاقتراحات الأخرى لتطوير عملها بشكل خاص، وعمل الاتحاد وجميع اللجان بشكل عام للموسم القادم 2024، ومعالجة أي عقبات تؤثر على سير العمل.

