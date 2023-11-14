تحكيم إماراتي لمباراة العراق وإندونيسيا

دبي (الاتحاد)

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم حكام إماراتياً دولياً بقيادة أحمد عيسى درويش، يعاونه أحمد الراشدي (المساعد الأول) وياسر سبيل (المساعد الثاني)، بإدارة المباراة التي ستجمع منتخبي العراق وإندونيسيا غداً الخميس على استاد البصرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وكان حكمنا الدولي أحمد عيسى درويش قد شارك مؤخراً كحكم فيديو ضمن طاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار مباراة بوريرام يونايتد التايلاندي وملبورن سيتي الأسترالي، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال آسيا، فيما شارك الحكمان المساعدان الدوليان أحمد الراشدي وياسر سبيل ضمن طاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي وكيتشي «هونج كونج» لحساب المجموعة السادسة.