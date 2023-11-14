مجيدي يشيد بلاعبي «النمور» بعد تجربة «الفرسان»

فيصل النقبي (كلباء)

أشاد فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، بمستوى بلاعبيه خلال فترة التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين، والتزامهم التام بالخطة الموضوعة بعناية من أجل المحافظة على إيقاع الفريق ومستواه الفني، وخاصة بعد الودية الأخيرة أمام شباب الأهلي، والتي انتهت 3-2 لمصلحة «النمور».

ونجح اللاعبون في تقديم عرض جيد أمام بطل الدوري، وخاصة الثنائي مهدي قائدي وفهد باروت اللذان نجحا في تسجيل الأهداف الثلاثة، بواقع هدفين لقائدي وهدف للمهاجم الشاب فهد باروت.

ويعتمد مجيدي خلال الفترة المقبلة على مهاجميه المواطنين، وخاصة الشباب سلطان عادل محمد وأحمد عامر ومعهم فهد باروت، الذي قدم مستويات جيدة ليكون واحداً من العناصر المهمة في قائمة البدلاء في الجولات المقبلة.