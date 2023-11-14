عمرو عبيد (القاهرة)

مع توقف مباريات بطولات الدوري في العالم والاستعداد لفترة المنافسات الدولية، تعود الصحف العالمية إلى الحديث عن صفقات الانتقالات ووضع المدربين وأمور أخرى، لكن الصحف الإنجليزية صبت كل اهتمامها على اللقطات الأخيرة لرحيل الأسطوري، بوبي تشارلتون، حيث نشرت أغلبها الصور الخاصة باحتشاد آلاف الجماهير خارج ملعب «أولد ترافورد» لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان السير بوبي، وكتبت عبارات الرثاء ووداع نجمها المونديالي الأسطوري.

إلا أن «إكسبريس» و«ستار سبورت» خرجتا عن السياق قليلاً بتسليط الضوء حول اختيار كول بالمر نجم تشيلسي الشاب ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي خلال تلك الفترة الدولية، وتحت عنوان «جنون ستيرلينج»، كتبت كلتاهما عن غضب النجم ريو فيرديناند من عدم انضمام «عقل البلوز» رحيم إلى «الأسود الثلاثة»، مشيراً إلى وجود تعنت واضح من قبل المدرب ساوثجيت تجاه ستيرلينج، خاصة بعد المستوى الباهر الذي ظهر عليه مؤخراً!

«أوروبا بالعربي».. «عجائب البلوز» و«ضربات الريال» و«أفضلية تشافي»!



وكعادة الصحف الإسبانية، انطلق الحديث عن شائعات صفقات اللاعبين، حيث أكدت «ماركا» أن ألفونسو ديفيز يُفكّر بالفعل في ريال مدريد، رغم تصريحات رئيس نادي بايرن ميونيخ وتحفظه على فكرة التخلي عن نجم الجبهة اليُسرى، في حين كتبت «آس» عن تكوين «المثلث البرازيلي» الهجومي في صفوف «الملكي» خلال الموسم المقبل، بعد الانتقال المُرتقب لنجم بالميراس الصغير، إندريك دي سوزا، في يوليو 2024، ليُشارك بجوار مواطنيه فينيسيوس ورودريجو، وأشارت إلى أن إندريك ابن الـ17 عاماً هو أصغر لاعب ينضم إلى منتخب البرازيل، منذ «الظاهرة» رونالدو في عام 1993.

وعلى الجانب الآخر، أجرت صحيفة «سبورت» الكتالونية حواراً حصرياً جديداً مع المدير الرياضي لنادي برشلونة، البرازيلي ديكو، حيث تصدّر غلافها أبرز تصريحاته التي قال فيها إن تشافي هو المدرب المثالي لـ«البارسا» في المشروع الحالي، وقال إنه خلال 17 مباراة لعبها الفريق في الفترة الأخيرة، لا يعتقد أنه كان سيئاً بالصورة التي يتحدث عنها البعض إلا في مباراة واحدة فقط، بينما اهتمت «موندو ديبورتيفو» بحديث القائد تير شتيجن «المُحفّز» بين شوطي مباراة ألافيس الأخيرة، ونقلت تفاؤل تشافي بعودة فرانكي دي يونج بعد فترة التوقف الدولي وكذلك حالة غرفة الملابس في الفترة الحالية.



وإذا كانت الصحف الإيطالية أطلقت العنان للحديث عن التغيير المُنتظر في الجهاز الفني لفريق نابولي، حيث أكدت أغلبها وبينها «كورييري ديللو سبورت» أن «السماوي» وافق بالفعل على إقالة جارسيا وقدوم المدرب الكرواتي إيجور تيودور، الذي يملك خبرة كبيرة في «الكالشيو»، فإنها و «لاجازيتا» تناولتا الوضع «الناري» فوق قمة الدوري حالياً بين إنتر ميلان ويوفنتوس، وبدأت التحضير مُبكراً للمعركة المُرتقبة بينهما في الجولة 13 نهاية نوفمبر الجاري، وفي سياق مُختلف، تصدّرت صورة الأسطوري، ليونيل ميسي، غلاف صحيفة «إل ديا» الأرجنتينية، التي قالت إن المنتخب تحت قيادة «البرغوث» يستعد لمواجهة أوروجواي والبرازيل في التصفيات المونديالية.