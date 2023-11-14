رياضة الإمارات.. سلامة واستدامة

رضا سليم (دبي)

تلعب رياضة الإمارات دوراً مهماً ومؤثراً في تحقيق التنمية المستدامة، والذي يتماشى مع أهداف واتجاهات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه الدولة، ومع عام الاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، وحققت الرياضة قفزات واسعة بشأن الاستدامة والمساهمة في تغير المناخ، من خلال المنشآت المستدامة والملاعب الخضراء، معالجة المياه وإعادة تدويرها وتوفير استهلاك الطاقة من خلال الاستعانة بوسائل تكنولوجية تسهم في تقليل الاستهلاك، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وهو ما ظهر في المنشآت الحديثة أو التي تم تجديدها، منها استاد آل مكتوم بنادي النصر واستاد دبا الفجيرة، وأيضاً مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، ومجمع حمدان الرياضي، وحلبة ياس، ومدينة زايد الرياضية، وملاعب الجولف، وغيرها من المنشآت والملاعب التي تم تحديثها في الفترة الماضية من أجل أن تواكب الاستدامة، والمساهمة في تطبيق مفاهيم التنمية الخضراء وتقليص كميات استهلاك المياه وإعادة معالجتها.

كما تعمل الرياضة في اتجاه الاستدامة منذ سنوات طويلة، حيث أقرت الهيئة العامة للرياضة، البرنامج الوطني لاستدامة المنشآت الرياضية، والذي تم إقراره في منتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية عام 2018، وعلى مدار 6 سنوات، كانت هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها في هذا الاتجاه.

وتركز الأجندة الوطنية في محور «بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة» على جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، كما أن الخطة التشغيلية لإدارة المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة كانت منسجمة مع متطلبات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي ترمي إلى تحقيق بيئة مستدامة تحافظ على مختلف أنواع الموارد الطبيعية بطريقة متزنة وترفع من مستوى الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتساهم باقتدار في تطبيق مفاهيم التنمية الخضراء، وبما يحاكي أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وتعترف الأمم المتحدة بدور الرياضة في تحقيق الاستدامة، وهو ما سبق أن أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، في القرار 70/1، تحت عنوان «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، والإقرار بدور الرياضة في تعزيز التقدم الاجتماعي، أداة فعالة ومرنة لتعزيز أهداف السلام والتنمية.

وعلى مدار سنوات طويلة حققت رياضة الإمارات قفزات نوعية في جانب الاستدامة، سواء من خلال تطبيقها في المنشآت والملاعب أو تبني مبادرات عالمية لها صدى كبير.

وقدمت بطولة جولة دي بي ورلد - دبي للجولف نموذجا رائعاً لتكون واحدة من أكثر فعاليات الجولف الصديقة للبيئة في نوفمبر الماضي، من خلال تعزيز جهود الاستدامة، وتشجيع جماهير البطولة على استخدام نقاط إعادة التدوير في الموقع والمساعدة في توجيههم إلى محطات المياه المجانية المثبتة في مختلف أنحاء موقع البطولة، بالإضافة إلى تعاون اللجنة المنظمة للبطولة ومبادرة «دبي تبادر»، والتي تهدف إلى الحد من استهلاك الزجاجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في إمارة دبي، من خلال تشجيع الناس على استخدام زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة والحصول على مياه الشرب المجانية والآمنة، تم تركيب محطات لمياه الشرب المجانية حول ملاعب البطولة ليتمكن المشجعون من شرب المياه وتعبئة زجاجاتهم القابلة لإعادة الاستخدام عند الحاجة.

ويعد تنفيذ الدراسات المستدامة جزءاً من التزام مجموعة الجولة الأوروبية بتعزيز استدامة رياضة الجولف من الناحيتين البيئية والاجتماعية، ما يضمن تحقيق أثر إيجابي طويل المدى لجولة دي بي ورلد على الملاعب والدول والمجتمعات التي تزورها.

وجاءت هذه الخطوة بعد جهود عام 2021، والتي شهدت تركيزاً متزايداً على مبادرات الاستدامة في فعاليات جولة دي بي ورلد في مختلف أنحاء دولة الإمارات وحول العالم، وجرت فعاليات بطولة جولة دي بي ورلد 2021 وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي 2022 من دون استخدام أي أوراق، كما تمت إزالة الزجاجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة من الملاعب.

وأعلنت الجولة أن جميع البطولات الخمس في روزنامة عام 2023، ستكون خالية من الكربون وستعتمد نهجاً متسقاً وذا مصداقية عالية للحد من الكربون والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وأطلق مجلس الشارقة الرياضي جائزة الاستدامة الرياضية، ويتنافس على الفوز بالجائزة كل أندية الإمارة الرياضية والتخصصية، وجوائزها 120 ألف درهم، وتستهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الموارد الطبيعية والمالية والاستخدام الأمثل لها، من خلال أسس وآليات عملية تحقق ذلك، وستشرف إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء بالمجلس على الجائزة.

وتتضمن الجائزة 7 معايير أساسية هي: الأخلاقيات والنزاهة، الحوكمة ومجلس الإدارة، استدامة تدريب وتمكين الرياضيين، إشراك الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأثر الاجتماعي لاستدامة المؤسسة الرياضية، الأثر البيئي لاستدامة المؤسسة، والأثر الاقتصادي والمالي.

تنظيف شاطئ ياس

نظمت بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للجولف حملة لتنظيف شاطئ ياس نورث على جزيرة ياس، وذلك بمشاركة نجمي جولة دي بي ورلد للجولف ويل بيسلينغ وكونور سيم وعدد من طلاب وموظفي أكاديمية وست ياس، وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة مبادرات البطولة في 2023 لدعم مساعي التنمية المستدامة في أبوظبي.

جائزة الاستدامة

وحصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على جائزة الاستدامة في المجال الرياضي، ضمن فئات الدورة التاسعة من حفل (نموذج دبي للتفوق الرياضي)، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وذلك ضمن الفئات الخاصة والتي تضاف للمرة الأولى، في إنجاز جديد يضاف إلى سجلات النادي المضيئة منذ تأسيسه عام 1988

وجاء تتويج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بهذه الجائزة لمراعاة الاستدامة في العمل، ولكون 79% من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة، حيث يحتضن العديد من الفعاليات التي تواكب المعايير العالمية والشروط البيئية.

ملاعب أكياس «الشيبس»

وقدمت ليز، الشركة العالمية المتخصصة في صناعة «الشيبس» من رقائق البطاطس، خلال معرض إكسبو دبي 2020، عرضاً لأرضيات ملاعب كرة قدم مجتمعية تم بناؤها من أكياس الشيبس المعاد تدويرها، وتقوم الشركة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ومنظمة كرة القدم الشعبية»، بانشاء أول خمسة ملاعب كرة قدم في العالم مصنوعة من أكياس الشيبس.

والتزمت ليز باستخدام تقنية مبتكرة جديدة لإنشاء أرضيات قابلة للعب، حيث تأخذ أكياس رقائق فارغة من النفايات المحلية وتقوم بإعادة تدويرها، ثم غسلها وتقطيعها، وخلطها بالمطاط لتحويلها إلى كرات دقيقة، يتم وضع العشب الصناعي فوقها، ويقدر عمر الملاعب التي تكلف بناؤها ما بين 200 إلى 250 ألف دولار، بحوالي 10 سنوات، وبعد ذلك يمكن إعادة تدوير كل من طبقات العشب الاصطناعي وطبقة الإيكوسبت بالكامل مرة أخرى.

وتم افتتاح الملعب الأول في مايو في تمبيسا، جنوب أفريقيا، وستكون الملاعب المقبلة في البرازيل وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة، حيث يتم اختيار المواقع التي لها أكبر تأثير اجتماعي.

رياضة الإمارات.. سلامة واستدامة

صفر كربون

أصبحت مجموعة الجولة الأوروبية أول جولة جولف احترافية تتعهد بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، عندما وقعت على اتفاقية إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل المناخ وسباق إطار العمل نحو الانبعاثات الكربونية الصفرية، والذي يتطلب من جميع الموقعين الالتزام بخفض الانبعاثات المباشرة بنسبة 50% بحلول عام 2030 والوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2040.

النموذج الرائد

يقدم نادي شاطئ السعديات للجولف في أبوظبي، نموذجاً إماراتياً رائداً في تطبيق ممارسات الاستدامة، وذلك خلال استضافته بطولة تحدي الإمارات للجولف، ضمن جولة التحدي الدولية، من خلال الالتزام بممارسات الاستدامة البيئة والاجتماعية كأولوية قصوى خلال المنافسات الرياضية للبطولة الدولية.

ولا يكتفي نادي شاطئ السعديات للجولف بملعب المنافسات العشبي، ولكنه يوفر أيضاً ملاذاً لأكثر من 190 نوعاً من الطيور، وأكثر من 100 غزال تعيش وتتجول بحرية في جزيرة السعديات.