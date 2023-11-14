«عيال الحواي» يهدون «العميد» لقب «الناشئين للطاولة»

معتصم عبدالله (دبي)

تقاسم «عيال الحواي» عبدالله ويوسف جائزة المركزين الأول والثاني في نهائي «بطولة فردي الناشئين الأولى»، والتي أقيمت بنادي أبوظبي لألعاب المضرب، بمشاركة 82 لاعباً من المواطنين والمقيمين مثلوا 13 نادياً شملت العروبة، عجمان، المدام، الشارقة، النصر، التعاون، أبوظبي، الوصل، دبا الحصن، شباب الأهلي، العربي، عجمان، البطائح. وتفوق عبدالله الحواي على شقيقه يوسف في النهائي، بينما تقاسم المركز الثالث الثنائي محمد سعيد لاعب نادي الشارقة، وراشد هلال لاعب الوصل.

وتوج عبدالرحمن المنهالي، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة، المدير المالي للاتحاد، الفائزين بنهاية مواجهة النهائي.

وينظم اتحاد الطاولة نسختين من بطولة الدولة لفردي الناشئين، حيث تقتصر المشاركة في النسخة الثانية على اللاعبين المواطنين فقط، حسب لوائح الاتحاد.