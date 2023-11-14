الأربعاء 15 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عيال الحواي» يهدون «العميد» لقب «الناشئين للطاولة»

المنهالي يتوج الفائزين في بطولة فردي الناشئين الأولى لكرة الطاولة (الاتحاد)
15 نوفمبر 2023 01:00

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«تنفيذي الشارقة» يعتمد نظام إدارة أصول الطرق
«الشارقة للكتاب» الأكبر عالمياً للعام الثالث على التوالي

تقاسم «عيال الحواي» عبدالله ويوسف جائزة المركزين الأول والثاني في نهائي «بطولة فردي الناشئين الأولى»، والتي أقيمت بنادي أبوظبي لألعاب المضرب، بمشاركة 82 لاعباً من المواطنين والمقيمين مثلوا 13 نادياً شملت العروبة، عجمان، المدام، الشارقة، النصر، التعاون، أبوظبي، الوصل، دبا الحصن، شباب الأهلي، العربي، عجمان، البطائح. وتفوق عبدالله الحواي على شقيقه يوسف في النهائي، بينما تقاسم المركز الثالث الثنائي محمد سعيد لاعب نادي الشارقة، وراشد هلال لاعب الوصل.
وتوج عبدالرحمن المنهالي، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة، المدير المالي للاتحاد، الفائزين بنهاية مواجهة النهائي.
وينظم اتحاد الطاولة نسختين من بطولة الدولة لفردي الناشئين، حيث تقتصر المشاركة في النسخة الثانية على اللاعبين المواطنين فقط، حسب لوائح الاتحاد.

الشارقة
النصر
كرة الطاولة
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
محمد بن راشد خلال اللقاء بحضور حمدان بن محمد وفي الصورة هشام القاسم وكبار الحضور
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
اليوم 01:06
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
علوم الدار
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
اليوم 01:06
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
علوم الدار
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
اليوم 01:06
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
علوم الدار
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©