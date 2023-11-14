بينتو يستقر على %90 من تشكيلة «الأبيض» لمواجهة نيبال

معتز الشامي (دبي)

يؤدي منتخبنا الوطني تدريبه الأخير مساء اليوم، استعداداً لمواجهة منتخب نيبال مساء الغد على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، في بداية مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027. ويضع المدرب البرتغالي باولو بينتو، لمساته الأخيرة على التشكيلة المرتقبة للأبيض، التي ستواجه المنتخب النيبالي، والتي بلغت لما يصل إلى 90% من فكرة الجهاز الفني، بعدما نجح أكثر من لاعب في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية، سواء خلال الوديتين الأخيرتين أمام الكويت ولبنان، أو عبر الأداء القوي والالتزام والانضباط خلال التدريبات اليومية التي خضع لها اللاعبون في معسكر دبي منذ يوم 6 الجاري.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد منح لاعبي «الأبيض» راحة سلبية قصيرة أمس الأول، بعد عدة أيام من التدريبات المكثفة على فترتين صباحية ومسائية، لرفع الكفاءة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين بالقائمة، خاصة أن اللاعبين قدموا ضعف مجهوداتهم خلال الأيام القليلة الماضية، وجاء قرار منح الفريق راحة سلبية، كنوع من أنواع المكافأة للاعبين على اجتهادهم في التدريبات.وينتظر بينتو حتى التدريبات الأخيرة التي يؤديها الأبيض مساء اليوم على استاد آل مكتوم عند السادسة مساء، والتي ستشهد الوقوف على أجهز العناصر التي يمكن الدفع بها في المواجهة المرتقبة. وحذر بينتو لاعبي الأبيض خلال الجلسة الفنية أمس، من الاستهانة بالمنتخب النيبالي الذي لا يمتلك أي تاريخ يذكر على المستوى القاري، ويعد من المنتخبات البعيدة تماماً عن المنافسة، وشدد على أهمية احترام جميع المنافسين، واللعب بيقظة وحذر، والسعي بقوة للتسجيل مبكراً، لمنع أية فرصة للضيوف، قد تمكنهم من الضغط على منتخبنا. وعلى الجانب الآخر، يواصل عدد من لاعبي الأبيض، التألق في التدريبات اليومية، لاسيما يحيى الغساني، بالإضافة لعلي صالح وعلي سالمين وعبدالله إدريس والظنحاني ويحيى نادر، وليما وكايو، حيث منح الجهاز الفني تكليفات فنية خاصة للغساني وليما وكايو، بالإضافة لعلي صالح، فضلاً عن طحنون الزعابي المتوقع أن يكون له دور مع الأبيض خلال المواجهة المرتقبة.

تضم قائمة المنتخب في المعسكر الحالي 27 لاعباً هم: خالد عيسى، وعلي خصيف، وحسن حمزة، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وعمر حسين هيكل، وخالد بطي، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وعبدالرحمن صالح، وعبدالله إدريس وعلي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وحازم محمد، وماجد راشد، وعبدالله رمضان، وطحنون الزعابي، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وفابيو ليما، وعلي صالح وعلي مبخوت، وسلطان عادل، وعيسى خلفان، وكايو كانيدو.

طاقم سريلانكي لإدارة المباراة

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم حكام سريلانكياً لإدارة مباراة منتخبنا الوطني الأول أمام منتخب نيبال يوم غدٍ الخميس على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

ويضم طاقم حكام المباراة كلاً من كريشانثا ديلان بيريرا (حكم ساحة)، ديني جيدارا باليثا (مساعد أول) سانجيوا بريمالال (مساعد ثانٍ) والسوري فراس الطويل (الحكم الرابع)، واليمني مختار صالح اليريمي (مُقيم الحكام)، والكوري الجنوبي بارك سيونج كيون (مراقب المباراة).