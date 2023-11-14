بطولة كأس أبوظبي كلاسيك 2023 لهوكي الجليد تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق، بعد ظهر اليوم، بطولة أبوظبي كلاسيك لهوكي الجليد، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 9 فرق محلية ودولية هي فريق «ستورمز أبوظبي»، وفريق «جالاكسي» من دولة الإمارات، وفريق «ديانمو كازان» من تتارستان - روسيا الاتحادية، وفريق «ليدوكول» من روسيا الاتحادية، وفريق «الرئيس» من روسيا البيضاء في المستوى A.

وفي المستوى B تتنافس ثلاثة فرق من الإمارات، هي «سترومز أبوظبي B» وفريق «جي سي سي» وفريق «شاهين»، إضافة إلى فريق «الفلبين ايقلز» من جمهورية الفلبين، وتستمر البطولة على مدى 4 أيام، وتقام في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية.

وثمن معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، رعاية ودعم القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بالرياضة والرياضيين الذي يشمل كافة المستويات، سواء المنتخبات الوطنية أوالأندية وحتى أفراد المجتمع، وبفضل تلك الرعاية الشاملة أصبحت الرياضات الجليدية رائدة في السنوات الماضية بتحقيق الإنجازات المحلية والعالمية، وكان آخرها التتويج بكأس العالم لهوكي الجليد- المستوى الثاني في مايو الماضي بتركيا، وكذلك التتويج بكأس العالم- المستوى الثالث «A» أبريل من العام 2022 في بروكسيل. وأكد معاليه، أن الاهتمام بالمواهب الناشئة هو السبيل للرقي بأي رياضة، لذا حرصنا في نادي أبوظبي للرياضات الجليدية على تنمية تلك المواهب من خلال أكاديمية هوكي الجليد، وتم تأهيل جيل موهوب بإمكانيات رياضية عالية استطاع أن يحقق الإنجازات المنشودة، وساهمت بطولة كأس أبوظبي كلاسيك منذ انطلاقها عام 2010 في صقل المواهب بالاحتكاك مع الفرق العالمية، وأوضح معاليه أن الفعاليات المجتمعية والمشاركة فيها تسهم بشكل كبير في تثقيف المجتمع رياضياً وتجعل مجتمعنا صحياً ونشطاً، لذا نعمل في نادي أبوظبي للرياضات الجليدية مع مجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركة في الفعاليات المجتمعية باهتمام كبير، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضية بشكل مستمر.

من جهته، قال حمد عبيد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، إن الإنجازات التي تحققت جاءت برعاية ودعم مستمر من مجلس أبوظبي الرياضي، الذي كان ومازال الرافد الأساسي لنجاحات الرياضات الجليدية، مؤكداً أن العمل الجاد والتخطيط المدروس خلال السنوات الماضية أسهم بشكل كبير في أعداد جيل رياضي محترف، قادر على عمل فارق ووضع بصمة له في سجل الرياضات في الإمارات، مع الاهتمام بكافة النواحي الفنية وبناء الكوادر الإدارية.

كما أكد الشرياني أن بطولة أبوظبي كلاسيك لهوكي الجليد تتميز هذا العام بزيادة عدد الفرق المشاركة ذات المستويات الفنية المتفاوتة، بهدف رفع مستوى الأداء ولخلق بيئة تنافسية عالية في البطولة، وكذلك لإتاحة الفرصة نحو مشاركة أكبر عدد ممكن من الفرق المحلية التي أصبحت رافد مهم لرياضة هوكي الجليد في الإمارات.

ويشهد أول أيام البطولة 5 مباريات، من ضمنها مباراة الافتتاح في الثامنة مساءً في صالة أبوظبي للتزلج، وتجمع كلاً من فريق «ديانمو كازان» وفريق «ستورمز أبوظبي»، وتقام قبل ذلك مباراتان للمستوى A ابتداءً من الواحدة بعد الظهر، ويلتقي فيها فريق «ليدوكول» مع «ديانمو كازان»، وفريق «جالاكسي» مع فريق «الرئيس البيلاروسي»، ومباراتين أخريين للمستوى B ويلتقي كل من فريق «شاهين» مع فريق «الفلبين ايقلز»، بينما يواجه فريق «ستورمز أبوظبي بي» فريق «جي سي سي»، وتسمر المباريات يومياً حتى يوم السبت القادم. وتجرى مباريات البطولة بنظام الدوري لكل مستوى على حدة، بهدف جمع النقاط، ومن ثم يكون النهائي بين صاحب المركز الأول والثاني ذهاباً وإياباً يوم السبت القادم آخر أيام البطولة، ويلعب صاحب المركز الثالث والرابع ذهاباً وإياباً كذلك. وأعد نادي أبوظبي للرياضات الجليدية حفل افتتاح رسمياً للبطولة يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، بالسلام الوطني ومن ثم دخول الفرق المشاركة أمام المنصة الرئيسية، ورمي قرص هوكي الجليد إيذاناً بانطلاق البطولة رسمياً، وذلك بحضور ومشاركة كبار المسؤولين والضيوف وقادة الفرق المشاركة والحكام الدوليين للبطولة.

دوري الناشئين على هامش البطولة

حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على إقامة مباريات لدوري الناشئين لهوكي الجليد في اليوم الختامي للبطولة، بهدف إبراز الاهتمام بالنشء وصقل المواهب وتنميتها من خلال إقامة مباريات تتناسب مع مراحلهم السنية، في إطار دوري إماراتي للناشئين تشارك فيه فرق أكاديمية هوكي الجليد التابعة لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية «أبوظبي ستورمز» و«ذيبز العين»، إضافة إلى فريق «ساند ستورمز» من دبي، وفريق «جالاكسي» من أبوظبي، حيث تقام مباريات الدوري لكل مرحلة على حدة، فيشارك في مرحلة تحت 9 سنوات أربع فرق، وكذلك في باقي المراحل تحت 12- 15- 18 سنة، بمجموع 12 فريقاً لجميع المراحل. وشهدت مباريات دوري الناشئين لهوكي الجليد إقبالاً كبيراً من عدد اللاعبين في كل فريق، مما حدا باللجنة المنظمة إلى إعادة جدولة المباريات، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة والمنافسة والاحتكاك فيما بينهم، بما يتناسب مع مرحلتهم السنية.

تاريخ حافل

انطلقت أول بطولة في عام 2010 تحت مسمى بطولة العاصمة، ومن ثم تم اعتماد مسمى بطولة رئيس الدولة لهوكي الجليد في عام 2013، واستمرت حتى هذه النسخة لتصبح بمسمى بطولة أبوظبي كلاسيك لهوكي الجليد لتكون بذلك أقدم بطولة محلية لهوكي الجليد.

وتعتبر بطولة أبوظبي كلاسيك أقوى البطولات المحلية في لعبة هوكي الجليد ومن أقدمها على مستوى المنطقة، وتستضيفها العاصمة أبوظبي سنوياً، وتشارك فيها خلال السنوات الماضية فرق عالمية من قارات آسيا وأوروبا وأميركا وكندا، وتخضع لقوانين الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، وتحظى بمتابعه جماهيرية من جميع الجنسيات، وتقام على هامشها فعاليات تهدف إلى إبراز الهوية الإماراتية.

الدخول مجاناً

وجه نادي أبوظبي للرياضات الجليدية دعوة عامة للجمهور لحضور حفل الافتتاح ومباريات البطولة مجاناً، والاستمتاع بمشاهدة الإثارة والتحدي.