جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تُكرم بطلات العرب

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، يقام اليوم، بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، حفل النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة التي تحتفي بمنجزات المرأة في الوطن العربي في المجال الرياضي.

يشهد الحفل الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة في نسخة 2023، ويبلغ إجمالي جوائزها مليوناً و800 ألف درهم، في 10 فئات للمستويين الفردي والجماعي (مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية).

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال الترتيبات والتجهيزات كافة للحفل، الذي سيشهد العديد من الفقرات الاستثنائية احتفاء بالمبدعات والمتوجات صاحبات الإنجازات الرياضية.

يتنافس على الجائزة ضمن فئة أفضل رياضية عربية: سارة سمير (مصر)، جوليانا فؤاد (الأردن)، وسمر حمزة (مصر)، وفي فئة أفضل رياضية إماراتية: فريدة عبدالله الظهوري لاعبة الرماية، صفية الصايغ بطلة الدراجات الهوائية، وروضة السركال لاعبة منتخب الإمارات الوطني للشطرنج.

وضمت قائمة المرشحات لفئة أفضل رياضية بارالمبية: نورة خليفة الكتبي (الإمارات)، فاطمة عمر (مصر)، وآية الله أيمن توفيق (مصر)، وفي فئة أفضل رياضية ناشئة: شمس محمد (مصر)، يارا خالد بن ثاني (البحرين)، ومريم عدنان آل علي (الإمارات).

وترشح عن فئة أفضل مدرب/ مدربة: هشام إسماعيل عزت (مصر)، سناء سمير المرداسي (تونس)، وعلاء الدين حسن كامل (مصر)، وفي فئة أفضل إعلامية، جاءت كل من: هبة حامد الصباغ (الأردن)، وأميرة جمال (مصر).

أما فئة أفضل أم رياضية، التي استحدثتها اللجنة المنظمة في الدورة الحالية فشملت: زعفرانة أحمد الحوسني (الإمارات)، والدة بطلتي الأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبولينج، حمدة ومريم الحوسني، وليليان نشأت توفيق (مصر)، والدة لاعبة الجمباز الإيقاعي فرح صدقي، وانتصار محمد السواحلي (السودان)، والدة سلمى أنيس بطلة الأولمبياد الخاص في السباحة.

ويتنافس على الجائزة على مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية في فئة أفضل فريق: مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، فريق نادي بني ياس للجو جيتسو، وفريق نادي الفجيرة للألعاب القتالية، وفي فئة أفضل مبادرة إبداعية: قرية الإمارات العالمية للقدرة، «خطوات» لتشجيع رياضة الأطفال، والقيادة العامة لشرطة دبي.

كما سيتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزة بشخصية العام الرياضية، الجائزة التي تُمنح من قبل لجنة التحكيم تقديراً للأداء المتميز والإسهام في الارتقاء بالرياضة النسائية في الوطن العربي.

وتُجسد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة المساعي الرامية لتعزيز مكانة المرأة الرياضية العربية في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية، باعتبارها أهم جائزة في الوطن العربي تحتفي باللاعبات صاحبات الإنجازات، وتحفز المبدعات في مختلف الرياضات لمزيد من البطولات وبلوغ منصات التتويج في ميادين التنافس الرياضية، وتعزز امتلاك روح المبادرة والإرادة والإصرار لتحقيق الأهداف المنشودة.

ووجهت اللجنة المنظمة الشكر إلى الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، وكافة الجهات الداعمة للحدث، الشريك الفضي، مركز أبوظبي للصحة العامة، والشريك البرونزي، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ودولفين للطاقة، وقناة أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي الرسمي، معربةً عن اعتزازها برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعزز العمل المشترك في إطار مسؤولياتها المجتمعية، والتي لعبت دوراً كبيراً فيما وصلت إليه الجائزة من مكانة مرموقة.