«الأعلى أجراً» تقود منتخب أميركا



لوس أنجلوس (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم، أنّ مدربة تشيلسي، البريطانية إيما هايز تشرف على المنتخب الوطني للسيدات، في صفقة قياسية تجعل منها المدربة الأعلى أجراً في العالم.

وقالت هايز «47 عاماً» في بيان نشره الاتحاد الأميركي «شرف كبير أن تتاح لي الفرصة لتدريب أفضل منتخب في تاريخ كرة القدم الدولية».

وتابعت هايز التي بدأت مسيرتها التدريبية في عام 2001 في سن الـ 25 عاماً، إثر انتهاء مسيرتها لاعبة بسبب الإصابة «ارتباطاتي ومشاعري تجاه هذا المنتخب عميقة، لقد حلمت بتدريب منتخب الولايات المتحدة لفترة طويلة، وهذه الفرصة بمثابة حلم تحول إلى حقيقة».

ولم يكشف الاتحاد الأميركي عن تفاصيل عقد هايز، لكنه قال إنها ستصبح «مدربة كرة القدم النسائية الأعلى أجراً في العالم».

وذكرت قناة «إي أس بي ان» نقلاً عن مصدر مطلع على مفاوضات العقد، أن صفقة هايز تمتد حتى عام 2027، وتحصل على راتب قريب إن لم يكن مساوياً، لمبلغ 1.6 مليون دولار الذي حصل عليه مدرب المنتخب الأميركي للرجال جريج بيرهالتر.

وقبل أن تنضم إلى المنتخب الأميركي يتوجب على هايز إنهاء موسم 2023-2024 مع نادي تشيلسي الذي تشرف على تدريبه منذ عام 2012، وأسهمت في فوزه بلقب الدوري الممتاز ست مرات، وبالكأس خمس مرات، وبكأس الاتحاد مرتين، ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2021، حين نالت لقب افضل مدربة في جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وقبل شهرين من الألعاب الأولمبية في باريس في يوليو 2024، حسب ما حدد الاتحاد الأميركي حيث تشرف موقتاً على المنتخب في هذه الفترة المدربة تويلا كيلجور.

ولم تكن مغامرة الأميركيات، المتوجات بلقب مونديالي 2015 و2019، ناجحة في نهائيات كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، بعد إقصائهن من ثمن النهائي أمام السويد في أغسطس الماضي.