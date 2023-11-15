«الريال» يقهر «الأسود الثلاثة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



انتهى «اختبار القوى» بين ريال مدريد الإسباني، ومنتخب إنجلترا، لمصلحة «الميرنجي»، فيما يتعلق بأزمة الإنجليزي جود بيلينجهام نجم الفريق وهدافه الأول، والذي استدعاه جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب «الأسود الثلاثة»، رغم أن شفاءه لم يكتمل بعد من الإصابة التي تعرّض لها في كتفه الأيسر خلال مباراة رايو فاليكانو في «الجولة 12» للدوري الإسباني، والتي أدت إلى استبعاده خلال مباراتي سبورتنج براجا البرتغالي «3-صفر» في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال، وفالنسيا 5-1 في الجولة 13 لـ «الليجا».

ومارس ريال مدريد ضغطاً شديداً على منتخب إنجلترا، رغم أن ساوثجيت أصر على استدعاء اللاعب لمباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى «يورو 2024» بألمانيا، أمام مالطة 17نوفمبر ومقدونيا الشمالية 20 نوفمبر، وبالفعل سافر بيلينجهام إلى إنجلترا، مع أن «الأسود الثلاثة» تأهل بالفعل إلى نهائيات البطولة.

وخرج الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ «الريال» بتصريحات يؤكد فيها عدم جاهزية بيلينجهام وحاجته للتأهيل والراحة، خلال فترة التوقف الدولي، بمناسبة مباريات «الأجندة الدولية».

وقال: طالما أن بيلينجهام لم يلعب مباراتي سبورتنج وفالنسيا، معنى ذلك أنه لن يكون بمقدوره اللعب مع منتخب بلاده، لأنه لا يزال بحاجة إلى «عمل مكثف» من جانب الأطباء للتأكد من سلامة كتفه، وإنه سيكون جاهزاً للعب بعد فترة التوقف الدولي.

وبعد أيام قليلة من استدعاء بيلينجهام، استسلم ساوثجيت لحقيقة عدم جاهزية نجمه الدولي، وأعاده إلى مدريد من أجل استكمال علاجه وتأهيله، كما وافق المدير الفني في الوقت نفسه، على رحيل المدافع كول ويل لاعب تشيلسي إلى ناديه لاستكمال علاجه هو الآخر.

وانتهت القصة بفوز ريال مدريد وانتصاره لنجمه وهدافه الحاصل على جائزة «كوبا» لأفضل لاعب شاب تحت 20 سنة، والذي تتاح له الفرصة للشفاء الكامل، واستعادة مستواه الطبيعي، بعد «الأجندة الدولية»، بحيث يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة قادش في «الليجا» 26 نوفمبر، ونابولي ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال 29 نوفمبر.