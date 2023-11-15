خسر ديوكوفيتش.. سينر يسقط 24 جراند سلام في 188 دقيقة



تورينو (أ ف ب)

تعرض الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً لخسارة مفاجئة أمام الإيطالي يانيك سينر الرابع 7-5 و6-7 (5-7) و7-6 (7-2) في بطولة «أيه تي بي» الختامية للتنس، ما يحتم عليه الانتظار مباراته الأخيرة أمام البولندي هوبرت هوركاتش لحجز مقعده إلى نصف النهائي.

وحقق سينر (22 عاماً) على أرضه وأمام جماهيره في مدينة تورينو مفاجأة من العيار الثقيل في المجموعة الخضراء، حيث احتاج إلى 3 ساعات و8 دقائق للتغلب للمرة الأولى في مسيرته على الصربي المتوج بـ 24 لقباً في بطولات جراند سلام والفائز أخيراً بدورة باريس للماسترز ألف نقطة.

وفشل ديوكوفيتيش (36 عاماً) الذي احتاج أيضاً لأكثر من 3 ساعات للفوز في مستهل مبارياته على الدنماركي هولجر رونه، في الخروج فائزاً أمام منافس عنيد نجح في كسر إرساله ليحسم المجموعة الأولى لمصلحته 7-5.

وفي المجموعة الثانية، احتاج اللاعبان إلى شوط فاصل أحرزه ديوكوفيتش لمصلحته بعدما كان الأفضل في الكرات الحاسمة ليعادل الكفة 1-1، غير أن سينر استعاد المبادرة في المجموعة الثالثة، وكسر إرسال المصنف أول عالمياً، ليتقدم 4-2، لكن الأخير بقي في أجواء اللقاء ليتعادلا 4-4 ويتقاسما الأشواط، ليحسم الإيطالي الشوط الفاصل في المجموعة، والمباراة 7-6 (7-2).

وضمن المجموعة ذاتها، حقق رونه الثامن فوزه الأول في البطولة جراء انسحاب منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس بعد ثلاثة أشواط فقط بسبب إصابة في ظهره.

وحافظ الدنماركي البالغ 20 عاماً، والذي وصل إلى ربع نهائي بطولتي رولان جاروس وويمبلدون هذا العام على حظوظه ببلوغ نصف النهائي في تورينو. في حين سيحل هوركاتش التاسع بدلاً من تسيتسيباس لمواجهة ديوكوفيتش في مباراة مصيرية للأخير.