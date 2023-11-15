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الرياضة

كريسبو: أتعهد بتحقيق طموحات «الزعيم» وإسعاد جماهيره

كريسبو: أتعهد بتحقيق طموحات «الزعيم» وإسعاد جماهيره
15 نوفمبر 2023 12:00


معتز الشامي (دبي)

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استقبل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني الجديد للعين، في استاد هزاع بن زايد، بعد التعاقد معه رسمياً خلفاً للهولندي الفريد شرودر.
ورحب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بالمدرب الجديد، مؤكداً ثقة الإدارة بقدراته التدريبية، وأنه أحد نجوم كرة القدم العالميين الذين يتمتعون بإجادة التعامل مع اللاعبين، متمنياً له وطاقمه الفني المعاون النجاح والتوفيق في تحقيق طموحات العين.
وبدوره أعرب كريسبو عن بالغ امتنانه وتقديره، للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على الثقة الغالية، واحترافية التعامل، الأمر الذي لا يعتبر غريباً على النادي الأكبر في قارة آسيا.
وقال: أود أن أكرر بأنني فخور بانتمائي للعين، وسعادتي البالغة بوجودي في موطن كرة القدم بالإمارات، والتي لا يمكنني وصفها بكل تأكيد، ولكنني أعد الجميع بالعمل بروح الفريق والأسرة الواحدة، من أجل تحقيق طموحات «الزعيم» وإسعاد جماهيره.
ويواصل العين تدريباته اليومية، استعداداً لعودة «دوري أدنوك للمحترفين» بالجولة الثامنة، أواخر نوفمبر الجاري، ويتابع كريسبو باقي اللاعبين بالقائمة الذين لم يتم استدعاؤهم للمنتخبات الوطنية، ما يعني غياب 10 لاعبين عن «البنفسج» في التدريبات مع المدرب الجديد، بينما ستكون الفرصة مناسبة له للتعرف على قدرات بعض اللاعبين الذين غابوا عن تشكيلة العين، وأبرزهم عمير أتزيلي وماتياس بالاسيوس، بالإضافة إلى جوناتاس الذي لم يحصل على فرصته كاملة مع المدرب الهولندي السابق.
فيما ينتظر أن يؤدي العين تجربة ودية داخلية خلال الأيام المقبلة، حتى يتمكن الجهاز الفني من الوقوف على قدرات لاعبيه، قل انضمام باقي العناصر بعد انتهاء مهمتهم الوطنية.

 

الإمارات
العين
كريسبو
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