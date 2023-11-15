60 % نجاح منتخبنا في «انطلاقة التصفيات»

معتصم عبدالله (دبي)



يتسلح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بأفضلية البدايات في تصفيات المونديال حينما يواجه ضيفه نيبال المعروف باسم «الجوركا» مساء الخميس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، في انطلاق مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وحقق «الأبيض» نسبة نجاح وصلت إلى 60% في «ضربة البداية» في تصفيات المونديال، على مدار مشاركاته في النسخ الماضية، منذ أول ظهور في التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 1986»، وصولاً إلى تصفيات النسخة الماضية لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وتفصيلاً، خاض منتخبنا 10 مباريات في مستهل مشاركاته في التصفيات المونديالية على مدار 10 نسخ، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات، مقابل التعادل في مباراتين، والخسارة في مثلها، وجاءت بداية الظهور في تصفيات المونديال في نسخة 1986 بالتعادل مع السعودية 0-0، قبل أن يخسر مباراته الأولى في تصفيات مونديال 1990 أمام الكويت 2-3، والتي أنهاها بتأهله الوحيد إلى نهائيات إيطاليا 1990.

وحقق «الأبيض» الفوز الأكبر في «ضربة البداية» في تصفيات المونديال أمام سريلانكا 4-0 ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال أميركا 1994، ليعود بعدها ويكتفي بالتعادل السلبي أمام الأردن 0-0 في النسخة المؤهلة إلى مونديال فرنسا 1998.

ومني منتخبنا بخسارته الثانية في «الجولة الافتتاحية» لتصفيات المونديال أمام الهند 0-1، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كوريا الجنوبية واليابان 2002، وحافظ بعدها «الأبيض» على سجله خالياً من الخسارة في 5 مباريات تالية في افتتاح تصفيات المونديال أمام تايلاند 1-0 «2006»، فيتنام 1-0 «2010»، الهند 3-0 «2014»، تيمور الشرقية 1-0 «التصفيات المشتركة لمونديال روسيا 2018»، ماليزيا 2-1 «التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022».

وواجه «الأبيض» 9 منافسين في ضربة البداية في تصفيات المونديال «1986- 2022»، قبل المباراة المنتظرة أمام ضيفه منتخب نيبال اليوم، وشملت القائمة منتخبات السعودية، الكويت، سريلانكا، الأردن، الهند «مباراتين»، تايلاند، فيتنام، تيمور الشرقية، ماليزيا، وإجمالاً سجل «الأبيض» 14 هدفاً في مبارياته الافتتاحية، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.



المباريات الافتتاحية

المباريات: 10

المنتخبات: 9

الفوز: 6

التعادل: 2

الخسارة: 2

الأهداف له: 14

الأهداف عليه: 5