15 مليون دولار تنتظر نجوم «السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)

تنطلق، يوم غد، منافسات النسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة دي بي ورلد، الختامية لموسم «السباق إلى دبي»، والتي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للجولف، وتستمر حتى يوم السبت المقبل بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار يتقاسمها أصحاب المراكز العشر الأولى في الترتيب النهائي لـ «السباق إلى دبي».

رغم أن الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي حسم لقب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد لموسم 2023، للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2012, 2014, 2015 و2022، لكن المصنف الثاني عالمياً، سيكون في منافسة مثيرة أمام الإسباني جون رام حامل اللقب والمصنف الثالث عالمياً، والذي يعتبر أكثر لاعب تتويجاً بلقب بطولة جولة دي بي ورلد في ثلاث مناسبات أعوام 2017 و2019، والعام الماضي 2022.

كما تعتبر هذه البطولة الخامسة والختامية في قائمة سلسلة رولكس، التي تضم خمساً من بطولات النخبة خلال الموسم.

وفي تصريحات روري ماكلروي الفائز بلقب هذه البطولة مرتين في عامي 2012 و2015، قال: «الفوز بلقب الموسم لا يعني أنني لا أريد الفوز في هذه البطولة، الملعب جاهز بشكل جيد بالنسبة لي ولطالما لعبت هنا بشكل جيد، لذلك من الرائع العودة مرة أخرى، وعندما تنطلق المنافسات ستكون الميزة هي قدرتي على التركيز على لقب البطولة فقط بعدما ضمنت لقب الموسم».

وأضاف: «تقيمي لأدائي هذا الموسم سيكون 7 من 10، فقد حققت لقبين، وقدمت أفضل مستوى لي في كأس رايدر، الذي يمكن أن أشعر أنه بمثابة انتصار لي، بالمجمل كان عاماً سعيداً لي. فقط أنظر إلى ما حصل معي في لوس أنجلوس، حيث فوتُّ فرصة الفوز بلقب آخر من البطولات الكبرى».

وتجمع البطولة الحالية أفضل 50 لاعباً متاحاً في ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم الذي يتنافس فيه نجوم رياضة الجولف على مدار الموسم في 45 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة.

وسبق أن انطلق الموسم من دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الموسم، بعدما احتضنت أيضاً بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.

ويحتفل هذا الحدث الرياضي والاجتماعي العالمي بمرور 15 عاماً على انطلاقه، ويعد بتقديم إثارة وترفيه لا مثيل لهما من خلال العرض المعروف بـ «أعظم اللاعبين على الأرض»، حيث يتنافس أفضل 50 لاعب جولف في موسم جولة دي بي ورلد في ملعب الأرض «ذا إيرث» المرموق في دبي.



قرية نابضة بالحياة

توفر بطولة جولة دي بي ورلد يوماً رائعاً للجميع، حيث تجمع بين منافسات الجولف ذات المستوى العالمي ومجموعة من الأنشطة والتجارب المثيرة. تضمن القرية النابضة بالحياة أجواءً ودروس جولف مجانية لجميع الأعمار، واحتفالات بيوم السيدات، وعروض التصويب الترفيهية، وشاشات كبيرة لتحسين تجربة المشاهدة، وأنشطة رياضية جذابة.