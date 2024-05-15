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الرياضة

«زيدان الوثبة» يتصدر الترشيحات في مضمار أبوظبي

«زيدان الوثبة» يتصدر الترشيحات في مضمار أبوظبي
15 مايو 2024 13:30


عصام السيد (أبوظبي)
ينظم مضمار أبوظبي مساء الغد، ثاني حفلات سباقاته للموسم الجديد «2023 -2024»، الذي يتألف من 6 أشواط، خُصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، وإجمالي الجوائز المرصودة للحفل 470 ألف درهم.
وخصص الشوط الخامس لكأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، البالغة جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويتنافس عليه «سليط» و«حازم الوثبة»، و«ميمون».
ويجتذب الشوط الأول لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، البالغة جائزته 80 ألف درهم، نخبة قوية من الخيول العربية الأصيلة، يبرز منها «جلمود»، و«ناجح»، و«روعة الريف».
ويتصدر «اف الحاصد»، و«نزع الوثبة» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وهو سباق للمبتدئة من الخيول العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات»، البالغة جائزته 80 ألف درهم، وينافس على اللقب «الوصل»، ويبرز «التبر» صاحب التصنيف الأعلى في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، البالغة جائزته 80 ألف درهم، وينافسه «دلفين»، و«إيمان».
ويسعى «زيدان الوثبة» لاقتناص جائزة الشوط الرابع والرئيسي لمسافة 1600 متر «شروط»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، وينافسه «هاكا دو سوليل»، و«ناديا دو لوب».
ويختتم الحفل بالشوط السادس، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وهو شوط تكافؤ لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 80 ألف درهم، ويسعى «رانشيرو» لتقديم عروضه الجيدة والفوز بمضمار العاصمة، وينافسه «رازيل دازيل»، و«الميسان».

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