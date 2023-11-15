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الرياضة

استقبال حافل لمنتخب التجديف

استقبال حافل لمنتخب التجديف
15 نوفمبر 2023 13:37

 
دبي (الاتحاد)

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حظي وفد منتخب التجديف الحديث باستقبال رائع، لدى عودة البعثة من الصين، بعد المشاركة الناجحة في البطولة الآسيوية للتجديف البحري «ماسترز»، والتي شهدت تألق سفراء رياضة الإمارات، وحصدهم ميداليتين ذهبيتين في منافسات الفردي، عبر حمد سعيد المطروشي، والزوجي عن طريق الثنائي أحمد خميس الحمادي وخميس غانم الشامسي.
وحرص عضوا مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف الحديث، خالد العويس رئيس اللجنة الفنية، وسالم غانم الشامسي نائب رئيس اللجنة، على استقبال الأبطال، وتهنئتهم بالإنجاز القاري الجديد، مع أسرة نادي الحمرية التي احتفت بأصحاب الإنجاز، بحضور عيسى راشد بن ركن عضو مجلس إدارة النادي، رئيس لجنة الاتصال والإعلام الرقمي، وعدد من زملاء اللاعبين في فريق الحمرية الذي قدم المواهب للمنتخبات الوطنية، ومن بينهم الثلاثي الذهبي العائد بالإنجاز في البطولة الآسيوية.
وقال خالد العويس إن نجاح المنتخب في الصين يضاف إلى سجلات الإنجازات في عام 2023 الذي شهد عدداً من الإنجازات المهمة في رياضات الشراع والتجديف الحديث، من بينها 3 ميداليات قارية في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي التي أقيمت بتايلاند في أبريل الماضي.

 

الإمارات
التجديف
اتحاد الشراع والتجديف
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