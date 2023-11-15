ديشامب يعترف بتقدير جريزمان ولا يطبقه!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قال دانييل ريولو، مقدم برنامج «After foot» الشهير على شبكة «مونت كارلو سبورت»، إن النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، لا يحصل على التقدير المناسب والعرفان المستحق، بالقياس إلى ما يفعله منذ سنوات داخل «المستطيل الأخضر»، وبوجه خاص مع منتخب بلاده، مشيراً إلى أن ديدييه ديشامب المدير الفني لـ«الديوك» لم يشجعه بالقدر الكافي، ولم يمنحه كامل حقه، رغم تشدقه بالقول عنه إنه نجمه المفضل، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في بداية تجمع المنتخب، قبل مباراتي جبل طارق واليونان في الجولتين التاسعة والعاشرة للتصفيات المؤهلة إلى «يورو 2024» بألمانيا.

قال ديشامب الجملة التي رددها ريولو: جريزمان «32عاماً» لم يحظ بالاعتراف المناسب، بالنظر إلى ما يقوم به داخل الملعب.

ورد ريولو على ديشامب، مذكّراً إياه بأنه هو نفسه لم يمنح جريزمان التقدير المناسب والاعتراف بقيمته، إذ أنه حرمه من «شارة الكابتن»، وقدمها لمن هو أصغر منه، وأقل خبرة، الشاب كيليان مبابي «24عاماً»، ليحل محل الحارس هوجو لوريس الذي اعتزل اللعب دولياً.

وقال ريولو: قفز ديشامب مرحلة من لوريس إلى مبابي مباشرة، متجاهلاً جريزمان الأقدم والأكثر خبرة.

وأضاف: كان يتعين على المدير الفني أن يمنح الشارة لجريزمان، لأنه فعل كل شيء يمنحه شرعية الحصول عليها.

وهتف ريولو قائلاً: خياراتي هي زيدان، بلاتيني، جريزمان، هؤلاء الثلاثة هم قمة الكرة الفرنسية.

وأبدى ريولو دهشته من تصريحات ديشامب، وتساءل قائلاً: كيف يقول إن جريزمان نجمه المفضل، ثم يحرمه من أبسط حقوقه المشروعة قائداً لـ«الديوك»؟ لماذا لم يمنحها له؟ وألمح ريولو إلى شيء آخر يكثر فيه الجدل دائماً، وهو جائزة الكرة الذهبية، وذكّر أن جريزمان كان يستحقها عام 2018، بعد فوزه مع منتخب بلاده بكأس العالم بروسيا، ولكنه جاء ثالثاً، بعد الكرواتي لوكا مودريتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم أن إنجازه وقتها كان هو الأهم، وكان أحد أفضل نجوم المونديال، مثلما كان قبلها أفضل لاعب في يورو2016 بفرنسا، ولكنهم أعطوا الجائزة لمودريتش، وهو لاعب «سوبر» من دون شك، وفاز مع ناديه ريال مدريد بدوري الأبطال الأوروبي، وهنا تظهر أهمية النادي الذي يلعب له النجم في الفوز بهذه الجائزة، ومودريتش يلعب في الريال صاحب الشهرة والصيت والأضواء، وهى أمور تتحكم أحياناً - تسويقياً وإعلانياً - في اختيارات لجنة التحكيم. وتساءل ريولو: هل شاهد أعضاء لجنة التحكيم كل المباريات لكل الأندية في كل الدوريات؟! ممكن يحدث ذلك بالنسبة لفريق عريق مثل ريال مدريد، ولكن الأمر ليس كذلك - للأسف الشديد - بالنسبة لأتلتيكو مدريد الذي يلعب له جريزمان.