دبي تستضيف 4 بطولات دولية



دبي (الاتحاد)



تشهد دبي تنظيم 4 بطولات دولية من بين 20 فعالية رياضية متنوعة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مختلف مناطق دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وتستقطب آلاف المشاركين من المحترفين والهواة ومختلف المستويات البدنية من جميع الجنسيات من داخل الدولة وخارجها.

وتتصدر جولة دي بي ورلد العالمية للجولف قائمة الفعاليات الدولية التي تقام خلال الأسبوع الجاري، والتي تنطلق في دورتها الخامسة عشرة يوم الخميس، على ملعب عقارات جميرا للجولف، ويشارك فيها 50 لاعباً هم الأعلى تصنيفاً في جولة «السباق إلى دبي».

وتنطلق كأس العالم للقفز بالمظلات يوم الجمعة من نادي سكاي دايف دبي في مرسى دبي بمنطقة مارينا، وتستمر إلى 27 نوفمبر، والنسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، بمشاركة نخبة من الفرق العالمية من الرجال والسيدات، وينظم البطولتين اتحاد الرياضات الجوية بالتعاون مع سكاي دايف دبي.

وتستضيف دبي، يوم السبت المقبل، في استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي «دوري أساطير كرة القدم» الأول من نوعه في العالم، الذي يجمع نجوم كرة القدم العالميين من الفائزين بكأس العالم والكرة الذهبية، وفي مقدمتهم رايان جيجز، وديميتار برباتوف، وأنتونيو فالنسيا، وويس براون، ومايكل سيلفستر، وخوان سباستيان فيرون، مع نجوم من المنتخب البرازيلي مثل ريفالدو، وروبرتو كارلوس، وروبير بيرس، وكلارنس سيدورف، وديدييه دروجبا.

وتتواصل بطولة الكريكت على ملاعب شركة دبي القابضة في منطقة جبل علي، وتقام ضمن فعاليات الدورة الرياضية العمالية الخامسة الأكبر من نوعها، التي تقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتحظى بمشاركة واسعة من الشركات.

كما تتواصل بطولة فورتونا للريشة الطائرة على ملعب أكاديمية فورتونا الرياضية بمنطقة ديرة، ويقام سباق الجري الليلي في منطقة حي دبي للتصميم، وسباق مدارس داسا للجري في ملعب استاد ذا سفنز، وكأس دبي للبادل للدوائر الحكومية في أكاديمية ورلد بادل بمنطقة القوز.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي كأس الإمارات للسباحة، التي يشارك فيها أكثر من 600 سباح وسباحة من 20 أكاديمية ونادي بالإمارات، يتنافسون ضمن في العمرية من 8 إلى 14 سنة، كما يستضيف مجمع حمدان سلسلة سباقات هاميلتون للسباحة التي يشارك فيها عدد كبير من السباحين في مختلف الفئات.

وتواصل دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات منافساتها، حيث يقام سباق الجري يوم الجمعة في مضمار ميدان بمنطقة ند الشبا، كما تقام بطولة تحدي الحواجز يوم السبت في نادي جرافيتي للياقة البدنية بمنطقة القوز، وبطولة الرماية يوم الأحد في نادي فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة، حيث يقام يوم الاثنين بمضمار حديقة مشرف.

وتقام كأس باترون للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، وفعالية التجديف الواقف في مياه سد حتا بمنطقة حتا ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، وفعالية نمشي معاً الخيرية في حديقة دبي للعلوم بمنطقة البرشاء، وفعالية ترايثلون في السماء في نادي أورا سكاي بول بنخلة جميرا، وبطولة الماسترز للتنس في نادي توتش تنس بمنطقة القوز، وبطولة البادل لأصحاب الهمم في مدينة دبي الرياضية، وسباق ماي دبي المجتمع للجري في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم، وسباق كرييتيف زون رود للجري في مضمار الجري بميدان جولف بمنطقة ند الشبا، وسباق الدراجات الهوائية المجتمعية في مضمار حديقة مشرف.