الخميس 16 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جيرارد يحول الكويكبي إلى تدريبات انفرادية

جيرارد يحول الكويكبي إلى تدريبات انفرادية
15 نوفمبر 2023 14:14

 
الرياض (د ب أ) 

ذكر تقرير إخباري أن الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، قرر تحويل محمد الكويكبي لاعب الفريق، إلى التدريبات الانفرادية، حتى إشعار آخر. 

أخبار ذات صلة
مانشيني يجدد شباب «الأخضر»
ابن فرحان يدعو إلى تسهيل دخول قوافل المساعدات لقطاع غزة

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن جيرارد «43 عاماً» أبلغ إدارة الكرة في الفريق الأول بالقرار الصادر من قبله، بعد أن أوصى الجهاز الفني المساعد بوضع برنامج خاص للاعب يطبقه بدقة وفقاً لساعات محددة بشكل انفرادي. وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الإداري في الفريق الأول لكرة القدم طبق بحق الكويكبي «28 عاماً» عقوبة وفقاً للائحة الداخلية في النادي، إضافة إلى قرار المدرب بتحويله إلى التدريبات الانفرادية حتى إشعار آخر. 

ويأتي القرار الصادر بحق اللاعب بعد تخلفه عن تدريبات الفريق يوم الخميس الماضي، التي سبقت مواجهة الاتفاق أمام الفيحاء، حيث أبلغ طبيب النادي أنه يشعر بأعراض الإنفلونزا، وغادر مقر النادي دون إذن من المدرب المسؤول عن الفريق.

السعودية
الاتفاق
ستيفن جيرارد
آخر الأخبار
"قضاء أبوظبي"
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" تنجز أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً
اليوم 12:33
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
الرياضة
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
اليوم 12:24
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
علوم الدار
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
اليوم 12:23
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
الرياضة
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
اليوم 12:09
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
علوم الدار
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©