جيرارد يحول الكويكبي إلى تدريبات انفرادية



الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، قرر تحويل محمد الكويكبي لاعب الفريق، إلى التدريبات الانفرادية، حتى إشعار آخر.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن جيرارد «43 عاماً» أبلغ إدارة الكرة في الفريق الأول بالقرار الصادر من قبله، بعد أن أوصى الجهاز الفني المساعد بوضع برنامج خاص للاعب يطبقه بدقة وفقاً لساعات محددة بشكل انفرادي. وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الإداري في الفريق الأول لكرة القدم طبق بحق الكويكبي «28 عاماً» عقوبة وفقاً للائحة الداخلية في النادي، إضافة إلى قرار المدرب بتحويله إلى التدريبات الانفرادية حتى إشعار آخر.

ويأتي القرار الصادر بحق اللاعب بعد تخلفه عن تدريبات الفريق يوم الخميس الماضي، التي سبقت مواجهة الاتفاق أمام الفيحاء، حيث أبلغ طبيب النادي أنه يشعر بأعراض الإنفلونزا، وغادر مقر النادي دون إذن من المدرب المسؤول عن الفريق.