الخميس 16 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ضربة قوية لمنتخب اليابان!

ضربة قوية لمنتخب اليابان!
15 نوفمبر 2023 14:18

 
طوكيو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
مانشيني يجدد شباب «الأخضر»

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، أن المنتخب الوطني تعرض لضربة قوية عشية تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2026، بعد استبعاد نجمه كاورو ميتوما، جناح برايتون الإنجليزي، بسبب الإصابة.
وسجل ميتوما «26 عاماً» سبعة أهداف في 18 مباراة مع منتخب بلاده، وبرز واحداً من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وسيفتقد المدرب هاجيمي مورياسو جهود نجم برايتون حين تستضيف اليابان على أرضها ميانمار الخميس، ثم تليها سوريا الثلاثاء في جدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضمّ أيضاً كوريا الشمالية، في حين لم يكشف الاتحاد الياباني للعبة عن طبيعة الإصابة.
وتستهل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا التي بلغت دور الـ16 من مونديال قطر أواخر العام الماضي، مشوارها في التصفيات من الدور الثاني.
وقال ميتوما في بيان للاتحاد الياباني: «نظراً لأنها مباراة في تصفيات كأس العالم، انضممت إلى الفريق إيماناً بقدراتي على المساهمة».
وتابع: «لكن لسوء الحظ، بما أنني لن أتمكن من اللعب بنسبة 100 في المئة، فقد قررت السماح لزملائي باللعب نيابة عني، بقدر ما أشعر بالأسف للقيام بذلك».
وأضاف: «في الوقت الحالي، سأعمل بجد للتعافي في أقرب وقت ممكن».
وكان ميتوما دخل بديلاً في بداية الشوط الثاني في تعادل برايتون على أرضه أمام شيفيلد يونايتد 1-1 ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة.

اليابان
برايتون
تصفيات كأس العالم
آخر الأخبار
"قضاء أبوظبي"
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" تنجز أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً
اليوم 12:33
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
الرياضة
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
اليوم 12:24
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
علوم الدار
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
اليوم 12:23
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
الرياضة
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
اليوم 12:09
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
علوم الدار
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©