ضربة قوية لمنتخب اليابان!



طوكيو (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، أن المنتخب الوطني تعرض لضربة قوية عشية تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2026، بعد استبعاد نجمه كاورو ميتوما، جناح برايتون الإنجليزي، بسبب الإصابة.

وسجل ميتوما «26 عاماً» سبعة أهداف في 18 مباراة مع منتخب بلاده، وبرز واحداً من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وسيفتقد المدرب هاجيمي مورياسو جهود نجم برايتون حين تستضيف اليابان على أرضها ميانمار الخميس، ثم تليها سوريا الثلاثاء في جدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضمّ أيضاً كوريا الشمالية، في حين لم يكشف الاتحاد الياباني للعبة عن طبيعة الإصابة.

وتستهل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا التي بلغت دور الـ16 من مونديال قطر أواخر العام الماضي، مشوارها في التصفيات من الدور الثاني.

وقال ميتوما في بيان للاتحاد الياباني: «نظراً لأنها مباراة في تصفيات كأس العالم، انضممت إلى الفريق إيماناً بقدراتي على المساهمة».

وتابع: «لكن لسوء الحظ، بما أنني لن أتمكن من اللعب بنسبة 100 في المئة، فقد قررت السماح لزملائي باللعب نيابة عني، بقدر ما أشعر بالأسف للقيام بذلك».

وأضاف: «في الوقت الحالي، سأعمل بجد للتعافي في أقرب وقت ممكن».

وكان ميتوما دخل بديلاً في بداية الشوط الثاني في تعادل برايتون على أرضه أمام شيفيلد يونايتد 1-1 ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة.