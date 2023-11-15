«البايرن» يتعاقد مع لاعب من مخيم للاجئين



سيدني (رويترز)

تعاقد بايرن ميونيخ عملاق دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، مع اللاعب الأسترالي الواعد نيستوري إيرانكوندا من أديليد يونايتد، بعقد طويل الأمد يبدأ في يوليو من العام المقبل بعد أن يبلغ 18 عاماً.

وُلد الجناح السريع البالغ من العمر 17 عاماً في مخيم للاجئين في تنزانيا لأبوين من بوروندي، قبل أن ينتقل إلى بيرث، عندما كان رضيعاً، ثم إلى أديليد حيث بدأ اللعب.

ومثل إيرانكوندا منتخب أستراليا تحت 17 عاماً، وجلس على مقاعد البدلاء في مباراتين وديتين دوليتين للمنتخب الأول هذا العام لكنه لم يشارك.

وقال إيرانكوندا لموقع الدوري الأسترالي: «إنه أمر لا يصدق، وأبدت عدة فرق اهتمامها وفضلت الانتقال لبايرن في النهاية، وكانت هناك بعض العروض من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن والدي قال إنه يعشق بايرن ميونيخ، كانت هناك صورة له في مخيم اللاجئين بملابس بايرن ميونيخ، لذلك وافقت على الانتقال لألمانيا لأجعله فخوراً بي».

وظهر إيرانكوندا للمرة الأولى مع أديليد عندما كان عمره 15 عاماً في يناير من العام الماضي.

ورغم مشاركته في معظم الأحيان من على مقاعد البدلاء في موسمه الأول ميزته سلسلة من الأهداف الرائعة باعتباره موهبة خاصة.

وقال يوخن زاور مدير قطاع الناشئين والشباب في بايرن في بيان «نتابع نيستوري منذ فترة طويلة، والسعادة لا تسعنا بالاتفاق مع أديليد يونايتد، بشأن انتقال اللاعب إلى ميونيخ الصيف المقبل، ونيستوري جناح سريع للغاية، ويجيد المراوغة وإنهاء الهجمات، نحن مقتنعون بإمكانياته وسيتطور كثيراً معنا».

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة.