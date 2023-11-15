بينتو: حذرت اللاعبين من الوقوع في «أكبر الأخطاء»!

معتز الشامي (دبي)



أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني، أن شعار «الأبيض» في مباراة نيبال، هو الخروج بـ «العلامة الكاملة» والنقاط الثلاث، ولكن ذلك الأمر يتطلب الكثير من العمل والأداء القوي والمتميز والتركيز، والروح القتالية العالية من جميع اللاعبين، وقبل كل ذلك، احترام المنافس وتقديره واللعب برغبة كبيرة في الفوز.

ونفى بينتو أن تكون المواجهة المرتقبة سهلة للاعبي «الأبيض»، بسبب الفوارق بين الفريقين، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس منطقياً، وكرة القدم لا تعترف بمثل تلك الفوارق، وشدد على أنه يعتبر النظر إلى المباراة على أنها في متناول اللاعبين، يعد بمثابة «أكبر الأخطاء» التي لا يجب الوقوع فيها في أي وقت، سواء تصفيات ومواجهات رسمية، أو حتى مباريات ودية، بل وحذر اللاعبين منها.

وقال: «يجب اللعب بروح عالية ورغبة في الفوز، واحترام شديد للمنافس، وعدم اليأس، أو التخلي عن الهوية الفنية للمنتخب، لأنه لا توجد مباراة سهلة في عمر التصفيات المؤهلة إلى «المونديال»، وجميع الفريق لديها طموحاتها ودوافعها وأهدافها».

وعن سهولة التأهل من المجموعة الثامنة لقوة «الأبيض» و«الأحمر«البحريني، مقارنة بمنتخبي اليمن ونيبال، قال: «مجموعة المنتخب في التصفيات ليست سهلة، وهذا الأمر لا يمكن قبوله، لأن كل مباراة صعبة في التصفيات ومنتخبات آسيا تتطور، كما أن المنتخبات المشاركة تملك الرغبة والطموح في تحقيق هدف التأهل، وبالتالي لديها دوافع كبيرة، وإذا فكرنا هكذا، سيكون «الأبيض» في وضع صعب للغاية ولا يمكن قبول ذلك»،

وأضاف: «هدفنا سيكون الفوز في كل مباراة، واللعب على النقاط الثلاث، وعدم التفكير في التأهل الذي لن يتحقق إلا بضمان الفوز من مباراة إلى أخرى، وبالتالي علينا النظر لما نحن مقبلون عليه، لأن مشوار التصفيات طويل، ويحتاج إلى لاعبين لديهم نفس الحماس والرغبة دون النظر لأي اعتبارات أخرى».

وقال: «لن نهتم بالفوز فقط، ولكن أيضاً بالأداء الجيد، لأنني أرغب في صناعة شخصية وهوية فنية للمنتخب، ونجحنا في الوصول إلى ذلك خلال الوديات الأخيرة، ولكني أنتظر المزيد من اللاعبين، وسعيد بمردودهم خلال المعسكر الحالي، من حيث الجدية والالتزام والانضباط، والروح العالية للجميع، ونبني على ذلك لما هو قادم».

وتطرق بينتو إلى جاهزية «الأبيض» للقاء اليوم قائلاً: «المنتخب حالياً في وضع بدني وفني متميز، وعنصر التجانس والانسجام بين اللاعبين متوافر، وأسعى مع جهازي المعاون لوضع بصمة خاصة تميز المنتخب، وهناك تطور ملحوظ في مستوى اللاعبين منذ بداية الإعداد، وهدفنا تحقيق النتائج الإيجابية وتقديم المستوى الفني الذي يرضي الجميع، لتحقيق الفوز والنقاط الكاملة، وذلك لن يتحقق من دون احترام شديد للمنافس في أي مواجهة، وهو ما شددت عليه مع اللاعبين»

وأضاف: «أقمنا 4 معسكرات لتجهيز المنتخب للتصفيات الحالية، عملنا خلالها على التعرف أكثر على قدرات وإمكانات اللاعبين، ووضع الخطة الفنية المناسبة، ومن خلال العمل الذي قمنا به في التحضيرات، أرى أن «الأبيض» الآن جاهز لخوض غمار التصفيات».

ووجه بينتو رسالة لجماهير المنتخب، وتمنى وجودها بكثافة في مدرجات استاد آل مكتوم لدعم المنتخب، مشيراً إلى أن «التواجد الواضح خلف المنتخب، من شأنه أن يرفع معنويات اللاعبين، ويدفعهم إلى تقديم الأفضل في جميع المباريات».