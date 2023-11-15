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الرياضة

خصيف: هدفنا إسعاد الجماهير وتكرار إنجاز 90

خصيف: هدفنا إسعاد الجماهير وتكرار إنجاز 90
15 نوفمبر 2023 14:55

 
دبي (الاتحاد)

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أكد علي خصيف حارس المنتخب، أن الهدف هو الظهور بصورة طيبة ترضي جماهير المنتخب، وتضع «الأبيض» في سباق المنافسة بقوة على بطاقة مؤهلة إلى «المونديال»، مشيراً إلى أن مقارنة الجيل الحالي بـ «جيل90» الذي وصل إلى نهائيات كأس العالم، تعد أمراً إيجابياً، خصوصاً أن المنتخب الحالي يضم عناصر جديدة على التشكيلة، وتملك المهارة والقدرات اللازمة.
وقال: ننظر إلى التصفيات بـ «القطعة» عبر التعامل مع كل مباراة على حدة، وهدفنا إسعاد الجماهير، وفي الوقت نفسه التمسك بإنجاز «جيل 90»، ومحاولة تكراره.
وعن المباراة، قال: «الأبيض» جاهز لخوض مواجهة نيبال، وجميع اللاعبين مستعدون لهذه المهمة، وحريصون على الاجتهاد في التدريبات، وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني خلال فترة المعسكر، كما نسعى للظهور بأداء قوي وليس فقط الفوز، لأن اللقاء المرتقب هو بداية مشوارنا بالتصفيات، ونأمل أن تكون بداية قوية لـ «الأبيض»، نقدم من خلالها ما يتوافق مع تطلعات جماهيرنا، التي تحرص دائماً على مساندتنا ودعمنا في كل المباريات.

 

الإمارات
نيبال
تصفيات كأس العالم
علي خصيف
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