فينسينزو: أرشح الإمارات للتأهل وأتمنى مصافحة بينتو

معتز الشامي (دبي)



شدد الإيطالي فينسينزو ألبيرتو مدرب نيبال على جاهزية فريقه، لتقديم مباراة كبيرة أمام «الأبيض» المرشح للتأهل عن المجموعة، ووجّه الشكر إلى الإمارات على كرم الاستضافة لمنتخب نيبال، وتوفير كل ما يلزم لفريقه ولجميع اللاعبين.

وشدد على أن «الأبيض» يقوده مدرب كبير ورائع بالنسبة له، ويعتبر ثاني أفضل مدرب برتغالي في العالم، بعد جوزيه مورينيو في الوقت الحالي، وسيكون من دواعي فخره وسروره أن يراه ويصافحه في أرض الملعب قبل المباراة.

وقال: ستكون مباراة قوية، ونلعب من دون ضغوط، ولا نفكر في أي شيء إلا الظهور بصورة جيدة أمام منتخب كبير، ولا نخشى أي شيء، لأننا وصلنا إلى تلك المرحلة بعد جهود كبيرة، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين، حيث هبطنا بمعدلات الأعمار ونملك منتخباً شاباً بمعنى الكلمة، ومتوسط أعمار عناصره 22 عاماً.

وأضاف: التحضيرات كانت بشكل جيدة لمرحلة الدور التمهيدي، وقدمنا أداءً قوياً، ومستوى متميزاً للاعبين، وأعرف أننا نواجه منتخب الإمارات الذي يقوده مدرب عالمي، هو البرتغالي باولو بينتو، كما ندرك أن منظومة «الأبيض» تغيرت مع بينتو، ويعد من الفرق المرشحة للتأهل ليس فقط من المجموعة، ولكن للمونديال أيضاً، لوفرة الإمكانيات واللاعبين المميزين، لكن نحن أيضاً لدينا طموحاتنا الخاصة.

وعن تلك الطموحات، قال: لا نفكر في أي شيء ولا يجب أن نفكر في التأهل أو نطمع في شيء أبعد من المباراة نفسها، وذلك حتى لا يتعرض الفريق للضغوط ويتأثر أداء لاعبيه، بل نلعب بعقلية واثقة، لا تخشى أي منافس، ونؤدي بتنظيم ورغبة في الفوز.

وأضاف: سنلعب مباراة قوية، وأتمنى أن أرى جمهوراً كبيراً في المدرجات حتى يرفع حماس لاعبي الفريقين، لأن لاعبي فريقي يجيدون اللعب تحت الضغط وأمام الجماهير الكبيرة أيضاً.

وقال: لا أحد يصدق بأن نيبال تصل لهذه المرحلة، ولكننا حققنا ذلك بعد 7 أشهر من تولي المسؤولية، وخضنا عدة مباريات تحضيرية جيدة، وحققنا أمل التأهل لتلك المرحلة، ونعرف مستوى «الأبيض» وفرق المجموعة، كما أننا نعرف كل شيء عن اللاعبين وطريقة اللعب.