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الرياضة

3 مباريات تحدد طرفي نهائي «الحبتور للبولو»

3 مباريات تحدد طرفي نهائي «الحبتور للبولو»
15 نوفمبر 2023 18:23

 
دبي (الاتحاد)

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تستكمل المرحلة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة نوفمبر الشهرية التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، حيث تقام يوم الخميس ثلاث مباريات، تجمع الأولى أيه إم غنتوت وبن دري الأزرق، في الساعة الثالثة عصراً، بينما يلتقي بن دري الأبيض مع فريق بنجاش بهنسالي في الساعة الرابعة عصراً، وهو نهائي مبكر، خاصة أن الفريقين حققا فوزاً مستحقاً في مباراتهما الأولى، وتجمع المباراة الثالثة بين الفيصل باور هورس وذئاب مهرة، وتحدد اللقاءات طرفي النهائي الذي يقام السبت.
وأسفرت لقاءات الافتتاح عن فوز «بن دري الأبيض» على «أيه إم غنتوت» 8-6، والفيصل باور هورس على بن دري الأبيض 8.5 مقابل 5 أهداف و«بنجاش بنسهالي» على ذئاب مهرة 5-4، ومن يخسر في لقاءات اليوم يودع النهائيات، أو على الأقل يدخل في حسابات معقدة، خاصة الفريق التي خسرت في الافتتاح.

الإمارات
الجولف
منتجع الحبتور للبولو والفروسية
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