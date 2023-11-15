«اليورو» تحرم «الملك» من جهود كاتانيتش



علي معالي (دبي)



يراقب الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة، لاعبه الكرواتي مارو كاتانيتش، عندما يقود دفاع منتخب بلاده يوم الخميس، أمام سلوفاكيا ودياً، قبل أن يخوض مباراة رسمية مهمة مع بيلاروسيا يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات بطولة أوروبا «يورو 2024»، تحت 21 عاماً في المجموعة السابعة التي يحتل فيها المنتخب الكرواتي المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، خلف البرتغال «12 نقطة» من 4 مباريات.

ووجود مارو كاتانيتش ضمن منتخب بلاده يحرم «الملك» من جهوده في مباراة الإياب، ضمن ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أمام اتحاد كلباء المقرر لها السبت المقبل، وانتهت مباراة الذهاب بـ «الإمارة الباسمة» بفوز «النمور» 3-2، مما يتطلب من الشارقة «حامل اللقب»، الفوز بفارق هدفين، للاستمرار في الدفاع عن لقبه، بدلاً من الخروج المبكر بعد أول مباراة.

من جانب آخر، بدأ الشارقة يستعيد عدداً من عناصره القوية، حيث انتظم البوسني بيانيتش، واليوناني مانولاس في التدريبات، بعد غيابهما عن مباراة دوري أبطال آسيا الأخيرة مع ناساف الأوزبكي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وحفاظ «الملك» على صدارته لقمة المجموعة الثانية.

ورغم أن إصابة «الثنائي» طفيفة، إلا أن المدرب حرص على منحهما الراحة لفترة حتى يستعيد كل منهما قوته، وانتظما بالفعل، في الوقت الذي يغيب فيه التونسي فراس بالعربي لانضمامه إلى منتخب بلاده، ويعود إلى الخط الخلفي مانولاس مع عبدالله غانم الذي يقدم مستويات متميزة في الوقت الراهن، ويقود الدفاع بثبات، سواء مع مانولاس أو كاتانيتش أو سالم سلطان.