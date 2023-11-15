الخميس 16 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان خريف العين للشطرنج ينطلق الجمعة

مهرجان خريف العين للشطرنج ينطلق الجمعة
15 نوفمبر 2023 19:00

 
العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزير العدل: دولة الإمارات واحة للتسامح والخير
الإمارات تحذر من استمرار التهديدات الإرهابية في أنحاء العالم


ينظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مهرجان خريف العين للشطرنج، من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج.
تقام البطولة في مقر النادي بمنطقة الخبيصي بمدينة العين، وتفتح أبوابها لمحبي الشطرنج من المسجلين بنادي العين وأكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج.
يتولى إدارة البطولة المهندس طارق الطاهر المدير التنفيذي للشؤون الفنية، ويشغل الحكم المتميز أحمد عادل منصب الحكم الرئيسي، وتعاونه أمينة باموسى نائب الحكم الرئيسي.
وتقسم البطولة إلى 3 فئات، الأولى للاعبين ذوي التقييم فوق 1400، والثانية للاعبين ذوي التقييم تحت 1400، والثالثة للاعبين المبتدئين.
أما بالنسبة لنظام الوقت في البطولة، فيكون كل لاعب لديه 60 دقيقة لكل مباراة، مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة.
وفي حال تعادل في النقاط بين اللاعبين، يتم استخدام نظام تحديد المركز، بناءً على نتيجة المواجهة المباشرة بينهم، ونظام بوخهولتز، وعدد الانتصارات التي حققها اللاعب بالأسود، وهي معايير فاصلة لتحديد الفائزين.
يعتبر المهرجان فرصة مثالية للاعبين لإثبات مهاراتهم في لعبة الشطرنج والتمتع بتجربة تنافسية ثرية وممتعة.
وأكد المستشار يوسف العفريت الكويتي، عضو مجلس الإدارة والأمين المالي للنادي، أن البطولة تقام بروح من التنافسية العالية والاحترافية، مشيراً إلى أن الجوائز المقررة للفائزين تعكس رغبة النادي في تكريم الأداء المتميز للاعبين.
وأضاف: حريصون على أن تكون البطولة تجربة فريدة وإيجابية لكل المشاركين، من خلال تقديم جوائز قيمة وتنظيم مميز يليق بسمعة نادي العين وتراثه الغني في دعم الشطرنج والألعاب الذهنية.

الإمارات
أبوظبي
العين
نادي العين للشطرنج
آخر الأخبار
"قضاء أبوظبي"
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" تنجز أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً
اليوم 12:33
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
الرياضة
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
اليوم 12:24
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
علوم الدار
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
اليوم 12:23
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
الرياضة
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
اليوم 12:09
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
علوم الدار
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©