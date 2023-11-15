مهرجان خريف العين للشطرنج ينطلق الجمعة



العين (الاتحاد)



ينظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مهرجان خريف العين للشطرنج، من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

تقام البطولة في مقر النادي بمنطقة الخبيصي بمدينة العين، وتفتح أبوابها لمحبي الشطرنج من المسجلين بنادي العين وأكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

يتولى إدارة البطولة المهندس طارق الطاهر المدير التنفيذي للشؤون الفنية، ويشغل الحكم المتميز أحمد عادل منصب الحكم الرئيسي، وتعاونه أمينة باموسى نائب الحكم الرئيسي.

وتقسم البطولة إلى 3 فئات، الأولى للاعبين ذوي التقييم فوق 1400، والثانية للاعبين ذوي التقييم تحت 1400، والثالثة للاعبين المبتدئين.

أما بالنسبة لنظام الوقت في البطولة، فيكون كل لاعب لديه 60 دقيقة لكل مباراة، مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة.

وفي حال تعادل في النقاط بين اللاعبين، يتم استخدام نظام تحديد المركز، بناءً على نتيجة المواجهة المباشرة بينهم، ونظام بوخهولتز، وعدد الانتصارات التي حققها اللاعب بالأسود، وهي معايير فاصلة لتحديد الفائزين.

يعتبر المهرجان فرصة مثالية للاعبين لإثبات مهاراتهم في لعبة الشطرنج والتمتع بتجربة تنافسية ثرية وممتعة.

وأكد المستشار يوسف العفريت الكويتي، عضو مجلس الإدارة والأمين المالي للنادي، أن البطولة تقام بروح من التنافسية العالية والاحترافية، مشيراً إلى أن الجوائز المقررة للفائزين تعكس رغبة النادي في تكريم الأداء المتميز للاعبين.

وأضاف: حريصون على أن تكون البطولة تجربة فريدة وإيجابية لكل المشاركين، من خلال تقديم جوائز قيمة وتنظيم مميز يليق بسمعة نادي العين وتراثه الغني في دعم الشطرنج والألعاب الذهنية.