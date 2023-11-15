«دورينا» الأول آسيوياً في نسبة الأجانب

مراد المصري (دبي)



احتل «دوري أدنوك للمحترفين»، المركز الأول بين الدوريات الآسيوية، والثاني من خارج أوروبا، بعد أميركا، من حيث نسبة الأجانب، مقارنة بإجمالي اللاعبين المقيدين في الأندية، بواقع 40.3% من أصل 365 لاعباً في قوائم 14 نادياً، وذلك في دراسة شملت 48 من أبرز الدوريات العالمية للمحترفين، أصدرها المركز الدولي للدراسات الرياضية.

وجاء الارتفاع في نسبة عدد الأجانب مع فتح باب القيد لفئة «اللاعب المقيم» في المواسم الأخيرة، إلى جانب زيادة عدد الأجانب عموماً لكل فريق، بواقع 5 لاعبين هذا الموسم، وجاء الدوري القطري وصيفاً في القائمة على الصعيد الآسيوي الدوري، بنسبة 34.7% من أصل 300 لاعب في 12 نادياً، يليه الدوري السعودي 33.7% من أصل 472 لاعباً في 18 نادياً، والدوري الصيني 20.4% من بين 456 لاعباً في 16 نادياً، يليه والدوري كوريا الجنوبية بنسبة 17.1% من بين 362 لاعباً في 12 نادياً، والدوري الياباني 16.3% من بين 502 لاعباً في 18 فريقاً.

وبالنسبة لأبرز الدوريات العالمية، ارتفعت النسبة في الدوري الإيطالي، لتصل إلى 61.3%، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز 60.6%، يليهما الدوري الألماني بنسبة 47.7%، ثم يأتي الدوري الإسباني الذي يعتمد على الأكاديميات المحلية بنسبة 37.5% فقط.

كما شملت الدراسة الدوريات والأندية الأكثر استقراراً للاعبين، وتصدر القائمة الدوري التركي، بعدم الاستقرار بنسبة 56.7% لتغييرات اللاعبين خلال عام فقط، وكان الدوري السعودي الأول آسيوياً وعربياً بنسبة 48.9%، ثم القطري 42.7%، ويليها «دوري أدنوك للمحترفين» بنسبة 41.6%، أما الدوري الياباني، فكان الأكثر استقراراً بنسبة تغيير للاعبين خلال العام بنحو 32.1%، يليه الدوري الإسباني 32.5%، ثم الدوري الصيني 33.1%.

وحتا في المرتبة 12 عالمياً، والثانية آسيوياً، بعد معيذر القطري، في نسبة تغيير اللاعبين، بمعدل استمرار للاعب تصل إلى 1.28 عام فقط، وهو ما يمكن تفسيره بالتغييرات العديدة، بعد الصعود إلى دوري المحترفين، فيما جاء الجزيرة بوصفه تاسع أكثر نادٍ استقراراً عالمياً في القائمة، بمعدل يصل إلى 4.52 عام معدل استمرار اللاعب في الفريق، يليه الشارقة العاشر بمعدل 4.35 عام للاعب، وجاء بايرن ميونيخ في المركز الحادي عشر، بمعدل 4.30 عام، فيما احتل بني ياس المركز الثالث محلياً و13 عالمياً بمعدل 4.14 عام، وشباب الأهلي الرابع محلياً والعشرين عالمياً بمعدل 4 سنوات.

فيما تصدر القائمة شانغهاي بورت الصيني بمعدل 5.39 عام، يليه شاندونج الصيني 5.03 عام، ثم أتلتيك بلباو الإسباني 5 أعوام، وريال مدريد الإسباني 4.83 عام، فيما كان السد القطري الأعلى عربياً، وجاء سابعاً عالمياً بنسبة 4.63 عام، يليه مواطنه الدحيل 4.62 عام،

وعلى صعيد معدل الأعمار لقوائم اللاعبين، احتل الوحدة المركز التاسع عشر عالمياً ضمن قائمة الأعلى «أكبر الفرق عمراً»، بمعدل بلغ 29.14 عام.