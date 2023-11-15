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الرياضة

«المُعمر» يكتب التاريخ في التنس!

«المُعمر» يكتب التاريخ في التنس!
15 نوفمبر 2023 21:03

 
تورينو (رويترز) 

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صنع الهندي روهان بوبانا التاريخ، بفوزه في البطولة الختامية لتنس الرجال، وهو في سن 43 عاماً ليصبح أكبر لاعب على الإطلاق ينتصر في البطولة التي تقام في نهاية العام، بعدما تفوق مع زميله ماثيو إبدين بنتيجة 6-4 و6-4 على رينكي هيجيكاتا وجيسون كوبلر في دور المجموعات لمنافسات أمس الأربعاء.
وفاز بوبانا وزميله الأسترالي بمباراة وخسرا أخرى في المجموعة، وسيتوقف تقدمهما إلى الدور قبل النهائي على نتيجة مباراتهما مع فيسلي كولهوف ونيل سكوبسكي بعد غد الجمعة.
ويعود الرقم القياسي السابق لأكبر لاعب يفوز في مباراة في البطولة للكندي دانييل نيستور الذي كان عمره 42 عاماً في 2014.
وفي وقت سابق هذا العام، كان بوبانا أكبر لاعب يفوز ببطولة للأساتذة التي تمنح ألف نقطة ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين بعدما فاز بلقب الزوجي في بطولة إنديان ويلز مع إبدين أيضاً.

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