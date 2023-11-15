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الرياضة

«أبيض الناشئين» يتعادل مع العراق

«أبيض الناشئين» يتعادل مع العراق
15 نوفمبر 2023 21:21

 
دبي (الاتحاد)

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تعادل منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة سلبياً مع نظيره العراقي في المباراة الودية الثانية التي أقيمت على ملعب ذياب عوانة، في ختام معسكره الداخلي بدبي.
وكان «أبيض الناشئين» قد حقق الفوز في المباراة الودية الأولى بهدف، سجله هزاع فيصل علي.
وضمت قائمة منتخبنا الوطني خلال هذا التجمع 24 لاعباً، هم: هود صالح المنهالي، مسلم محمد تعيب «الجزيرة»، فيصل محمد البريكي، مايد محمد اليماحي، سعد مبارك المهري، عبدالله فهد «الوحدة»، عبدالله راشد علي، هزاع فيصل بن عقيل «العين»، فهد خليل إبراهيم، سهيل النوبي مال الله، محمد جمال محمد «النصر»، سالم عصام ياقوت، محمد ناصر أحمد، إبراهيم يوسف الجسمي «الوصل»، محمد بطي الحامظ، محمد أحمد مشموم، علي حسن الجسمي «شباب الأهلي»، عبيد عمران آل علي، عمير يوسف الريسي، حميد إبراهيم السويدي، بطي حمد عبدالله، عبدالله مناد «الشارقة»، حمد علي محمد، محمد يوسف السعدي «الفجيرة».

الإمارات
دبي
منتخب الناشئين لكرة القدم
العراق
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