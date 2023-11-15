شرينة السويدي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة «أكاديمية SMK» للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

تأهلت شرينة السويدي إلى نصف نهائي النسخة 13 من بطولة «أكاديمية SMK» لتنس للسيدات التي تقام برعاية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وتستضيفها الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة البطولة وأكاديمية «إس إم كي» لتنس السيدات، والتي تقام برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة برجيل القابضة، وشركة فوس دايركت التابعة لمشاريع بن هندي، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

وحسمت شرينة السويدي مباراتها في ربع النهائي بفوزها على مدية المسعود 7-6 و6-1، أما على مستوى منافسات الزوجي، ففاز الثنائي شيخة الزعابي وعائشة الفهيم 6-2 و6-1 على وضحة المنصوري وعائشة المنصوري، لتتأهلا إلى المربع الذهبي.

وقالت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة أكاديمية، وبطولة «إس إم كي» لتنس السيدات: «نفخر بما حققته البطولة من تهيئة السبل وإتاحة الفرص للنهوض بالمواهب الرياضية النسائية في المجتمع، بما يواكب طموحات الفتاة الإماراتية، ويؤهلها للمنافسة الإقليمية والقارية والعالمية».

وأكدت، أن البطولة تضع الصحة والسلامة دائماً على رأس أولوياتها، وتمتلك البنية التحتية والبيئة الاحترافية اللازمة، التي تعد ترجمة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الراعي الرئيسي للمرأة الإماراتية على كافة الأصعدة.

وأضافت: «نقدم في أكاديمية «إس إم كي» المخصصة لتدريب وتنمية مهارات بنات الإمارات في رياضة التنس منذ تأسيسها عام 2009، تجربة على قدر كبير من الاحترافية وفق منظومة رياضية بمعايير عالمية أسهمت في تطوير قدرات اللاعبات وتعزيز جودة الرياضة وصحة المرأة في الدولة، ما منحنا الفرصة لإطلاق بطولة «إس إم كي» لتنس السيدات عام 2011، كأول بطولة تحتضن مواهب المواطنات الرياضة، خاصة الفئات العمرية الواعدة، تحت مظلة واحدة لدعم وصقل خبراتهن وتوفير بيئة تنافسية احترافية، ونتطلع لأن تكشف البطولة عن طاقات جديدة ومبدعة نرفد من خلالها الميادين المحلية والمنتخب الوطني بأجيال قادرة على تقديم صورة تليق بالرياضة النسائية في دولتنا الغالية».

وتابعت: «مع كل نسخه تغمرنا السعادة بالروح التنافسية الرياضية الرائعة التي تشهدها البطولة، وبالإمكانات الفنية العالية التي تتميز بها لاعبات الإمارات، ما يبشر بمستقبل واعد لبنات زايد في لعبة التنس، اللاتي باستطاعتهن أن يخطين خطوات رائدة في عالم التنس، وكل ثقة في قدرتهن على بلوغ منصات التتويج في البطولات الدولية مستقبلاً».

وأوضحت قائلة: «نعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لاستدامة بناء قدرات بنات الوطن وتعزيز إمكاناتهن والاستثمار في مواهبهن الرياضة، كما نسعى لترجمة أهداف السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 –2031، فيما يعنى بتعزيز جودة حياة المرأة في الجانب الصحي ودعم مشاركتها في القطاع الرياضي»، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أن الاستثمار في المرأة الإماراتية وتوفير البيئة المثالية لتأهيلها رياضياً، يؤتي ثماره ويحقق أهدافه بأسرع مما هو متوقع، موجهة الشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة على كل برامج التمكين للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، مما جعلها رائدة في تميزها وملهمة لجميع من حولها في كافة المحافل.

وأضافت: «النسخة الـ13 من البطولة تواكب جهود الدولة في ترسيخ دورها في حماية البيئة، خاصة مع استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28، وعملنا على اعتماد اللون الأخضر ومنع استخدام البلاستيك والاستعاضة عنه بمواد صديقة للبيئة، كما استخدامنا مواد قابلة لإعادة التدوير، وقمنا بالتوعية بأهمية قيام كافة شرائح المجتمع بدور فاعل للمساهمة في بناء مستقبل مستدام، والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة».

وثمنت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، للبطولة، مشيدة بدور الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين في بنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة برجيل القابضة، وشركة فوس دايركت التابعة لمشاريع بن هندي، لمساهماتهم في إنجاح الحدث، وذلك في إطار جهودهم الوطنية المخلصة لترسيخ دعائم الاستدامة وتعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع مناحي الحياة.