حمدان بن مبارك يطالب لاعبي المنتخب بتقديم أداء متميز

دبي (الاتحاد)



التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، لاعبي المنتخب الوطني، وأعضاء الجهازين الفني والإداري في مقر البعثة، وأكد لهم حرص مجلس إدارة الاتحاد، على تقديم الدعم المطلوب للمنتخب في كل الأوقات، وتوفير كل السبل التي تساعده على تحقيق أهدافه في المرحلة المقبلة.

وثمن معالي رئيس الاتحاد جهود الجميع، داعياً اللاعبين إلى الاستفادة من التجارب الودية التي خاضوها خلال المعسكرات السابقة، والحرص على تقديم أداء متميز، وتحقيق نتائج إيجابية في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، مشدداً على ضرورة احترام جميع المنافسين.

وخاطب معاليه اللاعبين قائلاً: «لدينا ثقة كبيرة بمواهبكم وقدراتكم وحرصكم على سمعة الكرة الإماراتية، ونطمح نحن وجمهوركم، أن نراكم مع المنتخبات الكبيرة في نهائيات البطولات القارية والدولية، لأنكم قادرون على مواجهة تحديات المنافسات الكروية بثقة وعزيمة، فخبراتكم تزداد يوماً بعد يوم، سواء من خلال المباريات المحلية التي تخوضونها مع فرق أنديتكم، أو من خلال المباريات الدولية التي تلعبونها ضمن صفوف المنتخب الوطني».

وأشار معاليه إلى أهمية التصفيات المشتركة، مؤكداً أنها تحتاج إلى مثابرة وتركيز وانسجام بين اللاعبين، وإلى خوض المباريات بروح الفريق الواحد، متمنياً التوفيق للمنتخب بتحقيق نتائج إيجابية في مبارياته المقبلة.

من جهة أخرى، عاهد اللاعبون معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان على بذل أقصى جهد وتقديم الأفضل في التصفيات، من أجل إسعاد الجمهور، وتقدموا بالشكر إلى معاليه على توجيهاته السديدة، وعلى الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة الاتحاد للمنتخب الوطني.