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الرياضة

روبليف يُفزع الجماهير بـ«عذاب النفس»!

روبليف يُفزع الجماهير بـ«عذاب النفس»!
16 نوفمبر 2023 09:44

 
تورينو (رويترز) 

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عاد الإسباني كارلوس ألكاراز إلى المسار الصحيح، في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، بعد فوزه على أندريه روبليف «المتعثر»، قبل أن يصبح دانييل ميدفيديف أول لاعب يبلغ الدور قبل النهائي في نسخة العام الحالي، بعد تفوقه على الألماني ألكسندر زفيريف.
وحقق ألكاراز فوزاً سهلاً 7-5 و6-2 ليحيي آماله في المجموعة الحمراء، بعد خسارة في المباراة الافتتاحية أمام زفيريف.
ويحتاج اللاعب البالغ 20 عاماً للفوز على ميدفيديف في المباراة الأخيرة في المجموعة، الجمعة، بعد ضمان اللاعب الروسي لصعوده، بفضل فوزه 7-6 و6-4 على زفيريف الذي سيخوض مباراته الأخيرة في المجموعة أمام روبليف.
وتراجع مستوى ألكاراز البالغ 20 عاماً، بعد تتويجه ببطولة ويمبلدون على حساب نوفاك ديوكوفيتش في يوليو الماضي وكان بعيداً عن الانتصارات في مبارياته الثلاث الأخيرة.
فقد تعرض المصنف الثاني عالمياً إلى هزيمة مفاجئة في دور المجموعات أمام زفيريف، لكنه رد بأداء واثق، حتى ولو كان أمام اللاعب الروسي «المتعثر».
وتمكن روبليف من الصمود في المجموعة الأولى، ووصل إلى نتيجة 5-5، قبل أن يخسر شوط إرساله، ممهداً الطريق أمام ألكاراز للفوز بالمجموعة براحة تامة.
وتدهورت الأمور سريعاً لروبليف، حين خسر شوط إرساله في بداية المجموعة الثانية ليطيح بمضربه، بعدما منح ألكاراز نقطة لكسر الإرسال، وبعدما أطلق ضربة ذهبت خارج الملعب، قام بضرب ساقه بالمضرب عدة مرات.
وأصاب الفزع الجماهير الحاضرة في تورينو، واضطر روبليف المتأثر إلى مسح الدماء عن ركبته أثناء تغيير طرفي الملعب.
وواصل ألكاراز تحكمه الكامل في إيقاع المباراة، وبدا أن روبليف يواجه اللاعب الإسباني ونفسه، لتنتهي المباراة كما هو متوقع بفوز ألكاراز في ما يزيد قليلاً عن ساعة واحدة.
وقال ألكاراز «كانت مباراة ظهرت فيها بأداء مختلف عما اعتدت عليه، هذا هو المستوى الذي يجب أن أقدمه إذا أردت أن أحظى بفرصة في هذه البطولة الرائعة، مررت بيوم جيد، لي في التدريب، بحثاً عن المستوى الذي أردت إظهاره، وأعتقد أنني قدمت أداءً رائعاً.
وفاز زفيريف باللقب مرتين عامي 2018 و2021، لكنه يواجه خطر الغياب عن الدور قبل النهائي، وقد يتحسر على الأخطاء التي كلفته الخسارة أمام ميدفيديف.
وتقدم زفيريف 4-1 في الشوط الفاصل لحسم المجموعة الأولى، لكنه أهدر ضربة مباشرة، وسنحت له الفرصة للفوز بالمجموعة، لكنه أرسل ضربة أمامية في أسفل الشبكة، ليخرج ميدفيديف من مأزقه.
وخطف ميدفيديف، بطل نسخة لندن 2020، المجموعة الأولى، بعد فشل زفيريف مجدداً في لعب ضربة خلفية عالية.
وأتيحت لزفيريف المصنف السابع عالميا فرصة أخرى، حين كانت النتيجة 4-4 في المجموعة الثانية، لكنه فشل في لعب ضربة خلفية، ليهدر نقطة كسر إرسال منافسه.
ونجح ميدفيديف في كسر إرسال زفيريف، ليفوز بالمباراة، ويرفع سجل انتصاراته أمام اللاعب الألماني إلى 11 في 18 مباراة جمعت بينهما. 

التنس
كارلوس ألكاراز
أندريه روبليف
ميدفيديف
ألكسندر زفيريف
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