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بلجيكا تكسب صربيا خلف «الأسوار المغلقة»

بلجيكا تكسب صربيا خلف «الأسوار المغلقة»
16 نوفمبر 2023 10:02

 
بروكسل (رويترز) 

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أحرز «القائد البديل» كاراسكو هدفاً في الدقيقة الثانية، ليقود بلجيكا للفوز 1-صفر على صربيا ودياً، في مباراة أقيمت بدون جمهور، دفع فيها المنتخبان باللاعبين الاحتياطيين، بحثاً عن الاستعداد لبطولة أوروبا لكرة القدم العام المقبل.
واستغل كاراسكو سوء الدفاع، ليمنح بلجيكا التقدم مبكراً، لكن صاحب الأرض لم يتمكن من تعزيز تفوقه بالتشكيلة المؤلفة من لاعبي الصف الثاني.
وفعلت صربيا الشيء نفسه، في إطار استعدادها لمباراتها الأخيرة في المجموعة السابعة أمام بلغاريا يوم الأحد المقبل، والتي يضمن لها الفوز بها على أرضها بلوغ بطولة أوروبا.
وتم نقل المباراة إلى استاد دن دريف في لوفين بدلا من بروكسل، بعد هطول أمطار غزيرة جعلت استاد الملك بودوان غير مؤهل لاستضافة المباراة، ولم يسمح بدخول أي متفرجين، حيث قال المسؤولون إنه لم يكن هناك ما يكفي من الوقت لترتيب الإجراءات الأمنية اللازمة.
وتختتم بلجيكا، التي بلغت نهائيات بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، مشوارها في التصفيات باستضافة أذربيجان يوم الأحد. 

بلجيكا
صربيا
بروكسل
كأس أمم أوروبا
كاراسكو
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