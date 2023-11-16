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الرياضة

مانشيني يجدد شباب «الأخضر»

مانشيني يجدد شباب «الأخضر»
16 نوفمبر 2023 10:13

 
الرياض (د ب أ) 

قال الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، إن أبواب الفريق مفتوحة لضم عناصر جديدة خلال الفترة المقبلة. 

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراتين في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، حيث يلعب مع باكستان في الجولة الأولى اليوم «الخميس»، قبل أن يواجه نظيره الأردني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية.
وأوضح مانشيني في تصريحات نقلتها صحيفة «الرياضية» السعودية، أن الفترة الحالية مناسبة تماماً لضم عناصر جديدة للفريق، مشيراً إلى أن المنتخب السعودي يعيش فترة التحضير لما هو قادم من تحديات، في ظل استعداده لخوض بطولة كأس أمم آسيا في قطر في يناير المقبل.
وتابع المدرب الإيطالي أن ما يركز عليه مع لاعبيه في المباراتين المقبلتين، هو الفوز وحصد النقاط، لكنه أشار كذلك إلى اهتمامه وجهازه الفني بالأداء الذي يقدمه الفريق. 

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وقال مانشيني إن هناك تنسيقاً مكثفاً بينه وبين الأندية السعودية المختلفة، بشأن اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام أو بشكل أساسي مع الفريق، حيث أكد أنه يضع ذلك في عين الاعتبار لدى اختياره للعناصر التي تشارك. 

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السابعة بالتصفيات، إلى جانب منتخبات باكستان والأردن وطاجيكستان.

السعودية
تصفيات كأس العالم
روبرتو مانشيني
باكستان
الأردن
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