عداءة تقود سيارة في ماراثون!

لندن (رويترز)

أوقفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البريطاني لألعاب القوى، عداءة المسافات الطويلة يواشا زاكشيفتسكي لمدة 12 شهراً، لقيادتها سيارة خلال سباق امتد لمسافة 50 ميلاً في أبريل الماضي، وحصولها على المركز الثالث.

وأظهرت البيانات الخاصة بنظام التتبع في سباق بريطانيا للماراثون من مانشستر إلى ليفربول، أن زاكشيفتسكي، التي مثلت أسكتلندا في الماراثون بدورة ألعاب الكومنولث 2014 في جلاسجو، استخدمت سيارة لمسافة أربعة كيلومترات من السباق.

وزعمت العداءة «47 عاماً»، والتي تم تجريدها من المركز الثالث، أنها أبلغت مسؤولي السباق بوجودها في سيارة، وأنهت السباق «بطريقة غير تنافسية».

واختلفت معها لجنة الانضباط المستقلة في الاتحاد البريطاني لألعاب القوى في حكمها.

وقالت «حصلت المدعية على الجائزة في نهاية السباق، وهو أمر لم يكن ينبغي لها القيام به إذا كانت قد أكملت السباق على أساس غير تنافسي، كما أنها لم تسعى لإعادة الجائزة في الأسبوع التالي للسباق».