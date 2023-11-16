«الشبح» يهز وسط «الديوك»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يعود الفرنسي إدواردو كامافينجا «21 عاماً» لاعب ريال مدريد إلى العاصمة الإسبانية، بعد أن تعرض للإصابة في ركبته، خلال تدريبات منتخب بلاده، إستعداداً لمباراتي جبل طارق واليونان، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى «يورو 2024».

ويبدو أن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا «موعود» بإصابة لاعبين من نفس الخط، إذ سبقه أوريليان تشواميني زميله في ريال مدريد، والذي أصيب قبل انطلاق معسكر«الديوك» الحالي في «كليرفونتين»، والمتوقع ابتعاده عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير.

وإذا كانت الفحوصات الأولية لإصابة كامافينجا بدت إيجابية ومطمئنة، بعد أن خرج من الملعب سائراً على قدميه، وهو يردد لمديره الفني قائلاً: «حسناً حسناً، كل شيء على ما يرام»، إلا أن الفحوص الجديدة التي أجريت على ركبته أثارت بعض القلق، ولهذا فضل ديشامب عودته إلى ناديه لاستكمال الفحوص.

وبالفعل يخضع كامافينجا لفحوص جديدة بمعرفة أطباء ناديه، للوقوف على مدى خطورة الإصابة التي تعتبر خبراً سيئاً بالنسبة للنجم الشاب الذي كان يمني النفس باللعب أساسياً خلال مباراة جبل طارق السبت في نيس، والمباراة الثانية الثلاثاء في اليونان أمام منتخبها.

وتكشف الساعات القادمة عن التشخيص النهائي لإصابة كامافينجا، والفترة الزمنية التي يحتاجها للعلاج والتأهيل.

ولم يذكر أي مصدر رسمي داخل معسكر«الديوك» ما إذا كان ديشامب يستدعي بديلاً لكامافينجا في وسط الملعب، أم يكتفي بما لديه من لاعبين في هذا الخط الحيوي «أدريان رابيو ويوسف فوفانا ووارين زائير- إيمري، وبوبكر كمارا.

جدير بالذكر أن كامافينجا المولود 10 نوفمبر2002، تألق بصورة لافتة في آخر مباراتين لريال مدريد أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي في دوري الأبطال الأوروبي «3-صفر»، وفالنسيا في الدوري الإسباني، وانتهت 5-1 لمصلحة «الريال».