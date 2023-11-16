«فتى السامبا» يرفض حياة نيمار ورونالدينيو ورونالدو!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف البرازيلي الشاب إندريك «17عاماً» لاعب بالميراس، والقادم إلى ريال مدريد في «صيف 2024»، النقاب عن أنه يختلف عن نجوم برازيليين آخرين، لكونه يكره حضور الحفلات والسهرات الصاخبة، موضحاً أنه ينوي تجنب المضايقات قبل رحيله إلى «البيت الأبيض» في يوليو المقبل، بعد أن يكمل 18عاماً، لأنه مازال قاصراً.

وقال في حديث لشبكة «تي إن تي» البرازيلية، إنه يعتزم تجنب أية أمور سلبية في العاصمة الإسبانية مدريد، ولن يكرر ما فعله نجوم آخرين، في إشارة واضحة لمواطنيه نيمار ورونالدينيو ورونالدو، استسلموا لإغراءات الحياة الصاخبة في إسبانيا، ويصر على حقيقة إنه شخص مختلف عن الآخرين رغم صغر سنه.

ويتألق إندريك بصورة لافتة مع فريقه البرازيلي بالميراس، وتم استدعاؤه إلى منتخب الشباب تحت 17سنة، حيث سجل 15 هدفاً، وفي الوقت نفسه استدعاه المدير الفني للمنتخب الأول، خلال فترة التوقف الحالية، بمناسبة مباريات «الأجندة الدولية»، استعداداً لمباراتي «السامبا» أمام الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ولم يحظ إندريك باستقبال حار- إلا قليلاً- من جانب نجوم «السيليساو»، بل وصل الأمر إلى حد أن جابرييل لاعب أرسنال الإنجليزي تعمد ضربه في التدريبات.

وشدد إندريك على حقيقة إنه يكره بالفعل الاحتفالات والسهرات الصاخبة، بقوله: نعم أكرهها ولا أحب أن أتورط في أي جدل قد يثار من حولي، وأبتعد عن أي شيء، من الممكن أن يشوه صورتي.

ومشاركة إندريك في أي مباراة من مباراتي بلاده أمام الأرجنتين أوكولومبيا، إنما تعني أن الفتى الصغير قد يصبح أصغر لاعب دولي يشارك مع «السامبا».

وكان ريال مدريد تعاقد مع إندريك في الصيف قبل الماضي، بموجب صفقة 60 مليون يورو شاملة المتغيرات، بخلاف 12مليون يورو تحت حساب الضرائب، ولكنه لن ينضم إلى «الميرنجي» إلا بعد بلوغه 18عاماً في يوليو المقبل.

وبرزت موهبة إندريك، المولود في 21 يوليو 2006، في سن العاشرة بناشئي بالميراس، ثم لعب لفريق تحت 17 سنة، وهو في الرابعة عشرة، وتصعيده للفريق الأول بالنادي.