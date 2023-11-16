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الرياضة

بطلة السرعة تفصل المدربة بـ «الشروط المفرطة»!

بطلة السرعة تفصل المدربة بـ «الشروط المفرطة»!
16 نوفمبر 2023 11:52

 
كينجستون (أ ف ب) 

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انفصلت العداءة الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه، حاملة 5 ذهبيات أولمبية، عن مدرّبتها، قبل ثمانية أشهر من الدفاع عن لقبها في سباقات السرعة في أولمبياد باريس، بحسب ما أعلنت مديرة أعمالها.
وانفصلت العداءة البالغة 31 عاماً عن شانيكي أوزبورن، بعد رفضها دفع ما وصفته بـ«الشروط المفرطة للغاية» من قبل مدربتها.
قالت مديرة أعمالها «العرض المقترح من (أوزبورن) كان مفرطاً للغاية، ولا يتمتع بأي مرونة للتفاوض من الطرف الآخر».
وأضافت «لم يكن لدينا خيار آخر، بشكل جماعي، سوى البحث عن مدرّب آخر».
أردفت «مع اقتراب أولمبياد باريس الصيفي عام 2024، تركّز تومسون-هيراه بشكل تام على تحضيراتها للموسم والدفاع عن ألقابها الأولمبية».
وتُعدّ تومسون-هيراه ثاني أسرع عداءة في التاريخ في سباق 100 م الشهير، بعد تسجيلها 10.54 ثانية في يوجين الأميركية عام 2021.
وحدها الأميركية الراحلة فلورنث جريفيث-جونيور كانت أسرع منها.
وسيطرة تومسون-هيراه على سباقي السرعة في العقد الأخير، فأحرزت ثنائية 100 و200 م في أولمبياد ريو 2016، ثم احتفظت باللقبين في طوكيو صيف 2021، كما نالت ذهبية التتابع 100 م في طوكيو.
لكن الإصابات عكرت مشوارها في 2023، فأخفقت في التأهل إلى مونديال بودابست في أغسطس الماضي.

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