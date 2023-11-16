الجمعة 17 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي

سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
16 نوفمبر 2023 12:09

 
بوينس أيرس (رويترز) 

أخبار ذات صلة
فيتوريا يستبعد حامد وعاشور والشحات لأسباب انضباطية
بيريتسو يستقيل من تدريب تشيلي

قال ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، إن قائد فريقه ليونيل ميسي سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراتي بلاده بتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم في مواجهة أوروجواي والبرازيل، رغم عدم مشاركته في الكثير من المباريات مؤخراً.
وخرج فريق إنتر ميامي الذي يلعب له ميسي من الدوري الأميركي للعبة الشعبية قبل الأدوار الإقصائية، بينما يغيب ميسي عن الملاعب مدة تقارب الشهر الآن.
وقال سكالوني في مؤتمر صحفي: «ميسي على ما يرام، وحالته طيبة، رغم أنه خاض مباراة واحدة فقط خلال آخر 25 يوماً، يتدرب بصورة طبيعة، وهو في كامل اللياقة وفي حالة طيبة».
وشارك ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، وهو رقم قياسي في آخر مباراة مع إنتر ميامي في 21 أكتوبر الماضي، بينما فشل الفريق في الوصول للأدوار الإقصائية للدوري الأميركي بعد فوزه بكأس الدوري في أغسطس آب الماضي.
وبفضل هدفين من ميسي فازت الأرجنتين 2-صفر على بيرو في الشهر الماضي.
وعبر سكالوني عن سعادته بمواجهة مدربه السابق في منتخب الأرجنتين مارسيلو بيلسا الذي يتولى حالياً تدريب منتخب أوروجواي، قائلاً: «يسعدني مواجهته وتوجيه التحية إليه».
وتتصدر الأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، بينما تحتل أوروجواي المركز الثاني بسبع نقاط، بالتساوي مع البرازيل الثالثة، ومع فنزويلا صاحبة المركز الرابع.
وقال سكالوني: «لقد أثبت هذا الفريق بالفعل أنه قادر على اللعب في مواجهة أي منافس، سنكون على مستوى الحدث. جاهزون للمنافسة».

الأرجنتين
تصفيات كأس العالم
ليونيل ميسي
أوروجواي
البرازيل
آخر الأخبار
ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
السودان يبلغ الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن بعثتها في الخرطوم
اليوم 23:24
الشرطة البريطانية تفتش مسرح الجريمة
الترفيه
اتهام طفلين بقتل شاب في بريطانيا
اليوم 23:07
أطفال سودانيون في طابور للحصول على الغذاء
الأخبار العالمية
تحذير من تأثر مئات آلاف الأطفال السودانيين اللاجئين
اليوم 23:00
أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
الأخبار العالمية
أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
اليوم 22:27
الكاتبة البريطانية أنتونيا سوزان بيات
الترفيه
وفاة الروائية البريطانية بيات عن 87 عاماً
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©