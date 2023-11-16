سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي



بوينس أيرس (رويترز)

قال ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، إن قائد فريقه ليونيل ميسي سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراتي بلاده بتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم في مواجهة أوروجواي والبرازيل، رغم عدم مشاركته في الكثير من المباريات مؤخراً.

وخرج فريق إنتر ميامي الذي يلعب له ميسي من الدوري الأميركي للعبة الشعبية قبل الأدوار الإقصائية، بينما يغيب ميسي عن الملاعب مدة تقارب الشهر الآن.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي: «ميسي على ما يرام، وحالته طيبة، رغم أنه خاض مباراة واحدة فقط خلال آخر 25 يوماً، يتدرب بصورة طبيعة، وهو في كامل اللياقة وفي حالة طيبة».

وشارك ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، وهو رقم قياسي في آخر مباراة مع إنتر ميامي في 21 أكتوبر الماضي، بينما فشل الفريق في الوصول للأدوار الإقصائية للدوري الأميركي بعد فوزه بكأس الدوري في أغسطس آب الماضي.

وبفضل هدفين من ميسي فازت الأرجنتين 2-صفر على بيرو في الشهر الماضي.

وعبر سكالوني عن سعادته بمواجهة مدربه السابق في منتخب الأرجنتين مارسيلو بيلسا الذي يتولى حالياً تدريب منتخب أوروجواي، قائلاً: «يسعدني مواجهته وتوجيه التحية إليه».

وتتصدر الأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، بينما تحتل أوروجواي المركز الثاني بسبع نقاط، بالتساوي مع البرازيل الثالثة، ومع فنزويلا صاحبة المركز الرابع.

وقال سكالوني: «لقد أثبت هذا الفريق بالفعل أنه قادر على اللعب في مواجهة أي منافس، سنكون على مستوى الحدث. جاهزون للمنافسة».