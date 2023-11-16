سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

انتزع بوسطن سلتيكس صدارة المنطقة الشرقية، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عقب فوزه على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بنتيجة 117-107، رغم غياب نجمَيه اللاتفي كريستابس بورزينجيس وجايلن براون.

وفي غيابهما، تألق جايسون تايتوم محرزاً 29 نقطة، وأضاف اليه ديريك وايت 27، ليعود سلتيكس بفوز مثير من خارج الديار.

وتقدّم بوسطن إلى المركز الأول بتسعة انتصارات وخسارتين، فيما تراجع سيكسرز إلى المركز الثاني بثمانية انتصارات وثلاث خسارات.

وقال وايت الذي سجل 14 نقطة في الربع الأخير ليقود فريقه إلى الفوز: «في جميع المواقع، لدينا العديد من اللاعبين الذين يمكنهم القيام بالكثير من الأشياء الجيدة، ولقد كنت سيئاً للغاية في المباراتين الماضيتين، أردت فقط الخروج والمنافسة وأفعل ما أفعله وأسجّل بعض تسديداتي».

وتبادل الفريقان التقدّم 11 مرة، وتمكن سلتيكس في إحدى فترات الربع الثاني من التقدم بفارق 17 نقطة، ولكنّ سيكسرز ردّ بقوة وأنهى النصف الأول متقدماً 58-57.

وضرب سلتيكس من جديد في الربع الثالث متفوقاً على أصحاب الأرض 26-17، لينتزع تقدماً ثميناً بفارق ثماني نقاط في بداية الرابع.

وفي مباريات أخرى، تعملق داميان ليلارد مع 37 نقطة و13 تمريرة حاسمة، ليقود ميلووكي باكس للفوز على مضيفه تورونتو رابتورز 128-112.

وحقّق مدرب باكس أدريان جريفيث فوزه الأول لدى عودته إلى تورونتو، حيث عمل مساعداً للمدرب، قبل أن يتولى قيادة باكس خلفاً لمايك بودينهولزر الذي أقيل في مايو الماضي.

وغاب عن ميلووكي نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، لكنه تمكن من تجاوز الأمر ليهيمن على اللقاء من بدايته، قبل أن يتقدم بفارق 33 نقطة في الربع الثالث.

وأضاف أيضاً من جانب الفائز مالك بيزلي 30 نقطة منها ثماني ثلاثيات، كما أحرز بوبي بورتيس 18 نقطة، بعد دخوله من دكة البدلاء وكريس ميدلتون 11 ليعزّز باكس رصيده إلى 7 انتصارات و4 هزائم، وفي المقابل، كان سكوتي بارنز ب 29 نقطة افضل مسجّل لدى الخاسر.

وفي لوس أنجلوس، سجّل ليبرون جيمس ودي انجيلو راسل 28 نقطة لكل منهما، إلا أنّهما لم يتمكنا من تجنيب ليكرز الخسارة أمام ساكرامنتو كينجز 110-125.

كما وضع فينيكس صنز حداً لسبعة انتصارات متتالية لمينيسوتا تمبروولفز، واكتسحه 133-115، وسط تألق كيفن دورانت وديفن بوكر اللذين أحرزا 31 نقطة لكل منهما.