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بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي في نسختها الثامنة تغلق باب التسجيل

بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي في نسختها الثامنة تعلن إغلاق باب التسجيل
16 نوفمبر 2023 13:40

أعلنت اللجنة العليا لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي في نسختها الثامنة عن إغلاق باب التسجيل في البطولة، والتي تأتي تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتنطلق، يوم 14 ديسمبر المقبل، وذلك في المنطقة المقابلة لقلعة الفجيرة التاريخية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أنقى سلالات الخيول العربية، والتي تمثل العديد من المرابط من داخل وخارج دولة الإمارات.

وأفادت اللجنة المنظمة للبطولة بأن عدد الخيول المشاركة في البطولة بلغت إلى ما يزيد عن 330 خيلاً من داخل دولة الإمارات، فيما بلغ عدد الخيول الدولية المشاركة في البطولة 15 خيلاً دولياً، ليصبح إجمالي عدد الخيول المشاركة 345 خيلاً.

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي: "شهدت النسخة الحالية من البطولة إقبالاً كبيراً من المشاركات من جميع أنحاء العالم، وهو ما يؤكد على أهمية ونجاح البطولة في دوراتها الماضية، وانتشارها على مستوى واسع، واكتسابها قيمة نوعية كبيرة لما لها من دور كبير في إثراء رياضة الفروسية، وهو ما يؤكد على مضي الفجيرة بخطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للرياضة، ومنصة للتلاقي الحضاري والإنساني، وعلى أنها شريك فاعل في جهود الإمارات الرامية للحفاظ على قيمها وتراثها ومكانتها الرائدة وتوظيفها جسراً للتواصل مع مختلف الثقافات".

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من ناحية أخرى، أشار الزيودي إلى أن عدد فئات البطولة وصل إلى 18 فئة، في حين أن الدول المشاركة وصلت إلى أكثر من عشر دول.

ويقف على البطولة هذا العام لجنة تحكيم تتضمن نخبة من المتخصصين في رياضة الفروسية، وتتميز دورة في النسخة الحالية بإضافة بطولة القفز والدريساج (يوم القفز، ويوم الدريساج وثلاثة أيام جمال الخيل)، وتتضمن البطولة مسابقة متخصصة بجمال الخيل العربي، وتم رصد جوائز مرموقة لها مثل سيف الفجيرة الذهبي، وجائزة أفضل رأس، وأفضل خيل وغيرها.

وتساهم بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي منذ سبع سنوات مضت في تعزيز مكانة الفجيرة كوجهة رياضية متميزة وتبرز دور الإمارة في التعريف بالموروث الإماراتي بما يعزز أصالة الهوية الوطنية، ويحتفي بموروثات الحضارة العربية والإسلامية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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