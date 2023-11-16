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الرياضة

«سلوك المهرّج» يوقف جرين 5 مباريات

«سلوك المهرّج» يوقف جرين 5 مباريات
16 نوفمبر 2023 13:37

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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تعرّض نجم جولدن ستايت ووريرز درايموند جرين لعقوبة الإيقاف لخمس مباريات، بعدما خنق لاعب ارتكاز مينيسوتا تمبروولفز الفرنسي رودي جوبير، إثر إشكال جمع لاعبي الفريقين، حسب ما أفادت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.
وفقد جرين أعصابه خلال الدقائق الأولى من المباراة التي خسرها ووريرز أمام تمبروولفز، وأمسك بعنق جوبير، وجره في الملعب، بعد عراك بدأ بين لاعب ووريرز كلاي تومسون ونظيره في مينيسوتا جايدن ماكدانيالز.
وقال جو دومارز، نائب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري، في بيان، إن جرين عوقب من دون غرامة مالية؛ بسبب «تصعيد الشجار داخل الملعب»، والاشتباك مع جوبير «بطريقة خطيرة وغير رياضية».
وأضاف دومارز أنه أُخِذ في عين الاعتبار السجل التأديبي لغرين لتحديد مدة إيقافه.
في المقابل، غُرّم كل من تومسون، ماكدانيالز وجوبير بمبلغ 25 ألف دولار لكل منهم.
وواجهت رابطة الدوري دعوات عدّة لاتخاذ موقف حازم من جرين من قبل المعلقين، ولم يوفره أيضاً جوبير من سهامه.
وقال لاعب الارتكاز الفرنسي «آمل أن يقوم الدوري بكل ما يجب القيام، به لأنه تصرف بسلوك مهرج».
ويُعتبر جرين البالغ 33 عاماً أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل في الدوري، إذ غالباً ما تعبّر جماهير الفرق المنافسة التي يعشق استفزازها عن كرهها له.
وغالباً ما يراكم جرين الأخطاء الفنية أو يطرد، على غرار ما حصل في نهائي عام 2016 ضد كليفلاند كافالييرز بعد حركة سيئة على نجمه حينها ليبرون جيمس.
وتعرّض جرين أيضاً للإيقاف خلال الأدوار النهائية من الموسم الماضي، بعدما داس الليتواني دومانتاس سابونيس الذي كان ممدداً على الأرض.

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