الجمعة 17 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ويسلي براجا: العروبة عينه على «المحترفين»

ويسلي براجا: العروبة عينه على «المحترفين»
16 نوفمبر 2023 14:00

 
علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
العروبة يوسع فارق صدارة «الأولى» إلى 7 نقاط
النصر يحافظ على صدارة دوري السلة


بدأ البرازيلي ويسلي براجا «23 عاماً» لاعب العروبة مشواره التهديفي، عندما هز شباك سيتي، ضمن لقاء دوري الدرجة الأولى، وانتهى لمصلحة فريقه 2-1.
ويوجد «اللاعب الشاب» في العروبة بصفة «مقيم»، ويخوض تجربته في ملاعبنا منذ 4 سنوات، حيث لعب لجلف، ومنه إلى النصر، وحالياً في العروبة الذي يتصدر قمة «الهواة» برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، وهو لاعب سابق بنادي فورتاليزا البرازيلي.
وقال ويسلي براجا: سعيد جداً بهدفي الأول مع العروبة، وكنت أبحث عنه منذ بداية الموسم، وأعتقد أنه جاء في الوقت المناسب، وسعيد لأنني تمكنت من مساعدة فريقي على الفوز الذي كان مهماً للغاية للنادي، وأواصل العمل الجاد دائماً، سعياً للتحسن والقدرة على مساعدة العروبة أكثر في البحث عن الانتصارات وأهداف النادي في البطولة.
تحدث ويسلي عن البداية القوية لفريقه، والقتال من أجل اللقب، ومن ثم الوصول إلى دوري المحترفين، وقال: المنافسة قوية للغاية حتى الآن، لكننا ندرك أننا ما زلنا في البداية، وأننا بحاجة إلى الحفاظ على هذه الوتيرة، لنكون قادرين على بلوغ أهدافنا، ونواصل العمل الجاد، وخوض المباراة بنظام «القطعة»، ولدينا فريق جيد ممتلئ باللاعبين الشباب المتعطشين للفوز، وهذا هو تركيزنا، وآمل أن نستمر على هذه الوتيرة، وفي نهاية المسابقة يمكننا بلوغ أهدافنا المشروعة في عالم كرة القدم.

دوري الدرجة الأولى
العروبة
النصر
آخر الأخبار
ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
السودان يبلغ الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن بعثتها في الخرطوم
اليوم 23:24
الشرطة البريطانية تفتش مسرح الجريمة
الترفيه
اتهام طفلين بقتل شاب في بريطانيا
اليوم 23:07
أطفال سودانيون في طابور للحصول على الغذاء
الأخبار العالمية
تحذير من تأثر مئات آلاف الأطفال السودانيين اللاجئين
اليوم 23:00
أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
الأخبار العالمية
أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
اليوم 22:27
الكاتبة البريطانية أنتونيا سوزان بيات
الترفيه
وفاة الروائية البريطانية بيات عن 87 عاماً
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©