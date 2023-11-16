ويسلي براجا: العروبة عينه على «المحترفين»



علي معالي (دبي)



بدأ البرازيلي ويسلي براجا «23 عاماً» لاعب العروبة مشواره التهديفي، عندما هز شباك سيتي، ضمن لقاء دوري الدرجة الأولى، وانتهى لمصلحة فريقه 2-1.

ويوجد «اللاعب الشاب» في العروبة بصفة «مقيم»، ويخوض تجربته في ملاعبنا منذ 4 سنوات، حيث لعب لجلف، ومنه إلى النصر، وحالياً في العروبة الذي يتصدر قمة «الهواة» برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، وهو لاعب سابق بنادي فورتاليزا البرازيلي.

وقال ويسلي براجا: سعيد جداً بهدفي الأول مع العروبة، وكنت أبحث عنه منذ بداية الموسم، وأعتقد أنه جاء في الوقت المناسب، وسعيد لأنني تمكنت من مساعدة فريقي على الفوز الذي كان مهماً للغاية للنادي، وأواصل العمل الجاد دائماً، سعياً للتحسن والقدرة على مساعدة العروبة أكثر في البحث عن الانتصارات وأهداف النادي في البطولة.

تحدث ويسلي عن البداية القوية لفريقه، والقتال من أجل اللقب، ومن ثم الوصول إلى دوري المحترفين، وقال: المنافسة قوية للغاية حتى الآن، لكننا ندرك أننا ما زلنا في البداية، وأننا بحاجة إلى الحفاظ على هذه الوتيرة، لنكون قادرين على بلوغ أهدافنا، ونواصل العمل الجاد، وخوض المباراة بنظام «القطعة»، ولدينا فريق جيد ممتلئ باللاعبين الشباب المتعطشين للفوز، وهذا هو تركيزنا، وآمل أن نستمر على هذه الوتيرة، وفي نهاية المسابقة يمكننا بلوغ أهدافنا المشروعة في عالم كرة القدم.