الشارقة يواجه القادسية في افتتاح «آسيوية اليد»



رضا سليم (دبي)



يدشن الشارقة، يوم الجمعة، مشواره في البطولة الآسيوية رقم 26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي تستضيفها الكويت إلى 26 نوفمبر المقبل، والبداية أمام القادسية صاحب الأرض والضيافة، ضمن المجموعة الثانية، وتنتظر جماهير «الملك» ضربة البداية بحثاً عن إنجاز جديد، خاصة أن الفريق يسيطر على البطولات المحلية حتى الآن، بعدما حصد كأس السوبر، وكأس الاتحاد، وكأس الإمارات، وسبق له الفوز بالميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية مرتين، ويطمح في إنجاز أفضل من «الثالث».

ويعتمد المدرب سامي السعيدي على «كوكبة» من اللاعبين، في مقدمتهم البحريني علي عيد الذي تعاقد معه النادي مؤقتاً للعب معه في البطولة، والتونسي مصباح الصانعي أحد أبرز اللاعبين في الدوري، والجزائري زهير نايم، والمصري محمود فايز، بالإضافة إلى مجموعة المواطنين، وهم الحارس الدولي محمد إسماعيل، وأحمد هلال، وفراس محمد، وأحمد عبدالله، وضاحي محمد، وسعود بلال وأحمد بدر، وإبراهيم القرص، وخالد سعيد ومحمد عبدالله، وغيرهم من اللاعبين.

وأقام الشارقة معسكراً في الدوحة لمدة أسبوع ولعب وديتين أمام الغرافة ومنتخب رديف قطر، وخسر في الأولى وفاز في الثانية.

أما عن مشوار الفريق في الدور الأول، يلتقي الجيش العراقي 19 نوفمبر، وساي الهندي يوم 21 من الشهر نفسه، وشباب صيدا 23 نوفمبر، والعربي القطريم 24 نوفمبر، في ختام الدور التمهيدي.

تأهل المتصدر والوصيف في كل مجموعة إلى «المربع الذهبي»، ويلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول الثانية مع ثاني الأولى، والفائزان يصعدان إلى النهائي، والخاسران يلعبان على المركز الثالث.

من ناحية أخرى، يشهد دوري أقوياء اليد يوم الجمعة مباراة واحدة تجمع بين الوصل ومليحة بصالة «الإمبراطور»، ضمن الجولة الثانية من المسابقة، فيما تأجلت مباراة الشارقة وشباب الأهلي إلى 6 فبراير المقبل، وتستكمل الجولة يوم السبت بمواجهتين، الأولى بين النصر والجزيرة، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، والثانية بين العين ودبا الحصن، بصالة البنفسج.