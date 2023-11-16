التحدي بين «مروان الوثبة» و«مادور» بمضمار العين



عصام السيد (العين)



يستضيف مضمار العين حفل سباقه الثالث الذي يقام مساء الجمعة، ويتألف من 7 أشواط، خُصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، ماعدا الشوط الأول الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ جوائز الحفل 485 ألف درهم.

وتستهل الأمسية بشوط «مبتدئة» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر، وتبلغ جوائزه 50 ألف درهم، وأبرز المتحدين «مكفول» و«الوريث»، و«أواسيس مون».

ويقود «شجاع» ترشيحات الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة «مبتدئة» لمسافة 1800 متر، البالغ جوائزه 70 ألف درهم، وينافس على اللقب كل من «الشموس»، و«منار».

وتشارك في الشوط الثالث والرئيسي المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر، وإجمالي جوائزه 85 ألف درهم مجموعة من الخيول القوية، ويسعى «مادور» لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه الجيدة، ولكن يواجه تحدي «عز دبي» و«مروان الوثبة».

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، البالغ جوائزه 70 ألف درهم، مشاركة 15 خيلاً عربية أصيلة «مبتدئة» في سن ثلاث سنوات فقط، تبرز منها «ساري»، و«واجب»، و«النصر».

ويجتذب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر البالغ جوائزه 70 ألف درهم، 15 خيلاً «مبتدئة» أبرزها «الفلك»، ومن الخيول التي يتوقع أن تنافس بقوة «أزين جود دو كارير»، و«أوتينا».

وبمشاركة 15 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وفي مقدمتها «فادية الوثبة» و«أف منعوت» بجانب «أف تشعلل»، يشتد التنافس في الشوط السادس لمسافة 1400 متر البالغ جوائزه المالية 70 ألف درهم.

ويبرز كل من «أف متكافل»، و«جعفر دو أرنتس»، و«الغربي» في تحدي الشوط السابع والختامي المخصص للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1400 متر بمشاركة 11 خيلاً.