دا سيلفا: «السُباعي الأولمبي» مع المنتخب الأول «حافز إيجابي»

معتصم عبدالله (دبي)



وصف الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، وجود 7 لاعبين من نجوم «الأبيض الأولمبي» ضمن قائمة المنتخب الأول، في التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، بالأمر الإيجابي والحافز المهم لكل اللاعبين الشباب.

وضمت قائمة البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الأول لمباراتي نيبال اليوم، والبحرين المقررة 21 نوفمبر الحالي بالمنامة، ضمن الجولتين الأولى والثانية في «المجموعة الثامنة» للتصفيات الآسيوية المشتركة، 7 من لاعبي «الأبيض الأولمبي» وهم حارب عبدالله سهيل، زايد الزعابي، عيسى خلفان، سلطان عادل، محمد عباس، عمر حسين هيكل، إضافة إلى حازم عباس الذي يتطلع إلى المشاركة الأولى مع «الأولمبي».

وقال دا سيلفا في حديثه لـ «الاتحاد»: «وجود 7 من لاعبي الأولمبي في قائمة المنتخب الأول «حافز إيجابي» لكل اللاعبين الشباب، ورسالتي لكل المنضمين إلى المنتخب الأول أو الموجودين حالياً مع المنتخب الأولمبي، بضرورة الاستمرار في بذل أقصى مجهود، في التدريبات والمباريات»، مشدداً على أهمية تحلي اللاعبين بالإيمان بفرصهم في الوصول والمشاركة مع المنتخب الأول، بشرط استمرار العمل والاجتهاد.

وأضاف: تصعيد اللاعبين من «الأولمبي» إلى «الأول» أحد من المهام الأساسية لروافد المنتخب من المراحل السنية، وأثق في قدرة اللاعبين الشباب تقديم الإضافة المطلوبة مع انطلاق مشوار «الأبيض» في التصفيات الآسيوية المشتركة، ولفت إلى أن الوضع الحالي يتطلب من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي العمل المستمر على تصعيد لاعبين آخرين.

وقال: «الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يحرص دائماً على مراقبة اللاعبين في مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، و«دوري تحت 21 عاماً»، و«دوري الدرجة الأولى»، وأعتقد أن هناك الكثير من المواهب الشابة التي يمكن أن تفيد المنتخب، وضمت القائمة الأخيرة للمنتخب الأولمبي مجموعة من العناصر من «دوري الأولى» من بينهم ثنائي حراسة المرمى حمد المقبالي «الفجيرة»، عبدالله الحمادي «يونايتد».



وأشاد دا سيلفا بالظهور الجيد لـ «الأبيض الأولمبي» في مباراته الودية الأولى خلال معسكره الحالي، أمام ضيفه طاجيكستان 3-1 والتي أقيمت مساء الثلاثاء بملعب نادي الحمرية في الشارقة، حيث سجل أهداف منتخبنا علي عبدالعزيز، مايد الطنيجي، وعبدالله عبدالعزيز.

وقال مدرب الأولمبي: «التنافس على المراكز أبرز الإيجابيات في مباراة طاجيكستان الودية، ونتطلع على الاستمرار على ذات المنوال في «الودية الثانية» أمام الكويت الثلاثاء المقبل، وذلك بهدف الوصول إلى النهائيات القارية في كأس آسيا تحت 23 خلال أبريل المقبل في جاهزية مثالية».

وأضاف: «الوديات ذات المستوى العالي أمام منتخبات متأهلة إلى النهائيات القارية مثل طاجيكستان والكويت مهمة للغاية في هذه المرحلة من الإعداد، لأنها تمنحنا مقياساً حقيقياً لشكل المواجهات ومستوى المنافسين في النهائيات المرتقبة»، لافتاً إلى أن برنامج التحضيرات يمضي على النحو المطلوب، حيث تنتظر المنتخب مشاركة في بطولة دبي الودية الدولية في يناير 2024، فضلاً عن تجمع أخير بالتزامن مع «أيام الفيفا» في مارس 2024 قبل انطلاق التصفيات.

وتحتضن قطر النسخة المقبلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024، وضمن «الأبيض الأولمبي» تأهله إلى النهائيات، بجانب 15 منتخباً، بعد تصدره المجموعة السابعة للتصفيات، برصيد 4 نقاط، بتعادله 0-0 أمام الصين، والفوز على الهند 3-0.

وشدد المدرب الإسباني على أن الوجود في النهائيات لا يمثل الطموح الأساسي لـ «الأبيض الأولمبي»، وقال: هدفنا الرئيسي هو التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وأعتقد أن المنتخب يمضي في الطريق الصحيح لتحقيق طموحاته، بتقديم مستوى متميز في النهائيات يعزز بلوغه للأولمبياد.

ويقضي نظام النهائيات لكأس آسيا تحت 23 عاماً، بتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في نسخة قطر 2024 تلقائياً إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، فيما يمكن للمنتخب صاحب المركز الرابع الفوز بمقعد إضافي في الأولمبياد من خلال الملحق العالمي ضد منتخب من قارة أفريقيا.

حضور إداري متميز

شهدت الودية الأولى لـ«الأبيض الأولمبي» أمام ضيفه طاجيكستان على ملعب الحمرية، حضوراً إدارياً كبيراً، تقدمه عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة عبد المحسن الدوسري، وعمر الحاج المهيري، بجانب عبيد مبارك مدير الإدارة الفنية السابق لدى الاتحاد، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة نادي الحمرية.

«الأزرق» يتأهب لودية «الأبيض»

يستعد منتخب الكويت للقاء «الأبيض الأولمبي»، والمقررة الثلاثاء المقبل، بخوض ودية أولى أمام نظيره طاجيكستان مساء الجمعة، على ملعب الحمرية بالشارقة، وتابع الجهاز الفني لـ «الأزرق» بقيادة المدرب البرتغالي إيميليو بيكسي مباراة «الأبيض الأولمبي» وطاجيكستان من مدرجات استاد الحمرية.