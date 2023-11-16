سان جيرمان يخطط لضم فوفانا



أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم ما يضمه باريس سان جيرمان من نجوم دوليين فرنسيين كثيرين، إلا أنه يستهدف ضم الفرنسي متوسط الميدان الدفاعي يوسف فوفانا «24عاماً» لاعب موناكو، والموجود حالياً في معسكر المنتخب الفرنسي في «كليرفونتين»، حيث يخوض مباراتي جبل طارق واليونان في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ «يورو 2024»، والتي تأهل «الديوك» لنهائياتها رسمياً، والمعروف أن لاعبي سان جيرمان، كيليان مبابي ولوكاس هيرنانديز وعثمان ديمبلي وراندال كولو مواني ووارين زائير- إيمري، موجودون معه في نفس المعسكر، ومن الطبيعي أن يدور بينهم الحديث في هذا الأمر.

وإذا كان سان جيرمان ضم هيرنانديز ومواني وديمبلي خلال «الميركاتو الصيفي» الأخير إلى العاصمة الفرنسية، فإنه لا يريد التوقف عند هذا الحد، وإنما يكثف جهوده للحصول على خدمات فوفانا، واستخدام زملائه الدوليين في محاولة التأثير عليه وإقناعه باللعب في «حديقة الأمراء»، ويبدو أنهم لم يجدوا صعوبة كبيرة في إقناعه، لأن اللاعب نفسه يرغب في اللعب لبطل فرنسا، علماً بأن عقده ينتهي في صيف 2025.

وقالت الشبكة إن سان جيرمان يسعى لضم فوفانا اعتباراً من هذا الشتاء، بدلاً من الانتظار حتى نهاية الموسم، لرغبته في الاستفادة منه في مباريات دوري الأبطال الأوروبي التي تحتاج إلى نجوم على أعلى طراز عالمي. وأشارت الشبكة إلى أن سان جيرمان نجح من خلال مندوبين له أرسلهم إلى معسكر المنتخب، ومن خلال لاعبيه الدوليين في إقناع فوفانا باللعب لنادي العاصمة الفرنسية، في ظل المنافسة الشرسة على ضم هذا اللاعب من جانب عدد غير قليل من الأندية الكبرى في القارة العجوز، وفي مقدمتها يوفينتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أبدى استعداده للحصول على خدمات فوفانا على سبيل الإعارة.

وبدأ يوسف فوفانا، المولود في 10 يناير1999، مسيرته الاحترافية في ستراسبورج «2017-2020» ومنه إلى موناكو في صيف 2020. ولعب فوفانا لمنتخبات تحت 19 و20 و23 سنة، وكان ضمن قائمة «الديوك» في كأس العالم الأخيرة 2022 بقطر.