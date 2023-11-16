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المغرب يدخل التاريخ في «مونديال الناشئين»

المغرب يدخل التاريخ في «مونديال الناشئين»
16 نوفمبر 2023 18:32

 
سوبارايا (أ ف ب) 

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حجز المنتخب المغربي تحت 17 عاماً بطاقته إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم، في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وفي أول مشاركة، عندما تغلب على إندونيسيا المضيفة 3-1 على ملعب جيلورا بونج تومو في مدينة سورابايا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.
ومنح مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني أنس العلوي التقدم لـ«أشبال الأطلس» في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، وأضاف مدافع أكاديمية محمد السادس عبد الحميد أيت بودلال الهدف الثاني، بعد 10 دقائق، إثر تمريرة من لاعب وسط فرانكفورت أيبو شيخون.
وقلّص أصحاب الأرض الفارق، قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، بيد أن لاعب وسط لوهافر الفرنسي محمد الحموني أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 64، بعد تمريرة من لاعب وسط اتحاد طنجة عبد الحميد معلي مؤمناً فوز منتخب بلاده.
وعوّض ممثل العرب الوحيد في العرس العالمي خسارته أمام الإكوادور 0-2 في الجولة الثانية، بعدما افتتح مشواره بفوز على بنما بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى.
وأنهى المغرب المجموعة في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق نقطة أمام الإكوادور التي سقطت في فخ التعادل أمام بنما بهدف لإلكين رويس «24»، مقابل هدف لأولديمار كاستيو «79».
ويلعب المغرب في ثمن النهائي مع ثالث إحدى المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة، فيما تلعب الإكوادور مع ثاني المجموعة الثالثة.
ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.
وكانت البطولة مقرّرة أصلاً في بيرو، لكن الاتحاد الدولي قرّر سحب الاستضافة منها، لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد.
واختيرت إندونيسيا دولة بديلة في يونيو الماضي.
وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب «5 ألقاب من أصل 8 مباريات نهائية» أمام البرازيل «4 من 6»، وكل من غانا والمكسيك «2 من 4»، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية، عندما أحرزت لقب 1989 في اسكتلندا.

مونديال الناشئين
المغرب
إندونيسيا
الإكوادور
بنما
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